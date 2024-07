Los ex Gran Hermano ya están en la búsqueda de trabajo

Terminó “Gran Hermano” y la única certeza es que más de veinte participantes quedaron desempleados y con unas expectativas de trabajo y fama tan altas como difíciles de concretar. La historia marca que, a lo largo de sus once ediciones, casi ningún hermano del reality más famoso del mundo prosperó en el medio, a excepción de Silvina Luna, Alejandra Martínez, Ximena Capristo y Gastón Trezeguet, hoy productor estrella de Telefe. Del resto, desde Marcelo Corazza hasta el último ganador, Marcos Ginocchio, entre muchísimos otros, ninguno hizo pie en el mundo del espectáculo.

En esta edición 2023/24 el ganador fue el uruguayo Bautista Mascia, quien, con el 56 por ciento de los votos, venció en la final a su amigo Emmanuel Vich, quien obtuvo el 43,8. El tercer lugar fue para Nicolás Grosman, otro de los participantes de perfil bajo, bien como le gusta al canal de la familia, dóciles y con poca expectativa de gloria, como para que después no generen conflictos contractuales.

En las antípodas de los aplausos y abrazos fraternales que recibieron Bauti, Emma y Nico al salir de la casa, el pasado domingo, está Juliana “Furia” Scaglione, la participante más irascible y pendenciera, no solo de la última edición sino de toda la historia del programa. Y si bien se encaminaba a ganar categóricamente el reality, sus continuos desmadres hicieron que los televidentes definitivamente le dieran la espalda.

Sincericidio

“Creamos un monstruo indomable y sinceramente ya no sabemos qué hacer con ella”, dice una productora de Telefe por lo bajo cuando se le consulta si "Furia" podría quedar como una panelista fija en algún programa de la señal. “En todos los programas que estuvo se vivió una situación de total incomodidad. Telefe es un canal en su mayoría en vivo y no podemos tener una bomba de tiempo al aire”, cierra la productora, que pidió respetar su anonimato. En su reciente raid mediático, Scaglione tuvo diálogos poco orgánicos con todos sus interlocutores y hasta trató de idiota al cocinero Ariel Rodríguez, figura de la señal. En su última incursión como “gran hermana”, le negó un premio al mismísimo Santiago del Moro y no quiso que la panelista Costa la abrace.



Para Telefe, el idilio con sus participantes es como el amor adolescente: “Mientras dure, que sea eterno”. Entonces, a medida que van siendo eliminados, se pasean por el diván de Verónica Lozano, la cocina de Ariel Rodríguez, la Peña de Morfi y algún que otro programa satélite en Canal 9 y América 2. El problema es cuando termina y la señal tiene que darles espacio a sus nuevas propuestas, como en este caso “Survivor”, el nuevo reality de supervivencia de Marley que comienza el 15 de julio y, a futuro, “Bake Off” con Damián Betular y Wanda Nara. Al día de hoy, lo cierto es que toda la programación está cerrada hasta mediados del 2025, y no hay lugar para ningún mediático. Los hermanitos, al parecer, quedarán huérfanos.

Uruguayo

Cuando el 11 de diciembre de 2023 el uruguayo Bautista Mascia, de 31 años, ingresó a la casa de "Gran Hermano", contaba en su cuenta de Instagram con un poco más de 42 mil seguidores. Hoy, siete meses después, tiene más de 1 millón de followers y un premio que, además de una casa, incluye 71 millones de pesos, entre los 50 originales y los 21 que le generó de interés el sistema financiero Mercado Pago. Una nueva vida, con mucha más amplitud mediática que cuando tocaba cumbia, con su banda "Toco para Vos", para un puñado de personas en sus presentaciones en la costa rioplatense.

En su intento de trascender, también participó como actor en la serie de Netflix "Go, vive a tu manera", practicó atletismo y hasta jugó para su selección de rugby un mundial juvenil en Zimbabue, África. Pero el destino le tenía preparado su verdadero ascenso a la fama ganando la undécima edición de “Gran Hermano”, donde también encontró el amor en el corazón de su actual novia Denisse González, otra de las participantes del reality. Entre las curiosidades del ganador está la de ser el sobrino político de Gustavo Zervino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. De hecho, su infancia la pasó jugando en las instalaciones del Old Christians Club, equipo al que representaban los uruguayos que sufrieron el accidente.

Inciertos

Continuando con el derrotero de los participantes, algunos ya definieron su futuro. Mientras Denisse González, la flamante pareja del ganador Bautista Mascia, anunció que dará un paso al costado del mundo mediático y ya planea su regreso a la universidad para el próximo semestre del año, Virginia Demo cerró su participación en la obra “Legalmente rubia” como reemplazo de Costa, quien se bajó por sentirse cansada con el ritmo de las funciones. Demo es humorista y hace stand up en el circuito alternativo desde hace 13 años, por lo que los escenarios no le son ajenos.

Por su parte, quien pretende ser la versión femenina de "Alfa" es Isabel de Negri, y a sus 65 años, y tras ser demorada el mes pasado por conducir su camioneta Amarok en estado de ebriedad, promete revelar romances famosos que la lleven nuevamente a las primeras planas. Otra que intimidará con sus propuestas es Lucía Maidana, la eliminada número 11, quien también tiene confesiones no binarias por develar, al igual que Catalina Gorostidi y sus secretos de alcoba con importantes jugadores de fútbol. Florencia Cabrera, abonada al panel de Gossip en Net TV, y Sabrina Cortez, dedicada a su sorprendente millón de seguidores, completan el grupo de las mujeres abandonadas por el canal de las tres esferas.

De los participantes varones, varios pelean por permanecer. Emmanuel Vich, el peluquero de 31 años, sueña con hacer el mismo recorrido de Lizzy Tagliani, que cambió las tijeras por los escenarios. "Manzana" retomará su carrera musical, aprovechando los más de 1,2 millones de seguidores en sus redes, y "Licha" Navarro, está evaluando propuestas de México para comenzar una carrera como actor.