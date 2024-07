Jey Mammón: trastienda de un regreso

La vuelta de Jey Mammón es total. Es que tras retornar al teatro durante la última temporada veraniega en Carlos Paz y comenzar con “Jey 990” en AM Splendid hace un mes, el comediante también volverá a la pantalla chica. A partir del próximo miércoles 10 de julio, por la pantalla de Net TV se dará inicio a “Las tardes de Jey”, el nuevo desafío profesional del conductor que marcará su retorno al medio luego de su alejamiento de Telefe en marzo del 2023.

En aquel momento, el humorista fue apartado luego de la denuncia pública de Lucas Benvenuto por abuso sexual y sufrió una cancelación que lo obligó incluso a recluirse durante semanas en España. La denuncia de Benvenuto no avanzó en la justicia ya que el hecho había prescripto por el paso del tiempo.

Pero tras volver al teatro en el verano y comprobar que su vínculo con el público seguía intacto, Mammón retomó sus proyectos profesionales con el objetivo de enfocarse en él y en su futuro. “Del pasado ya no hablo. Estoy muy feliz por este nuevo proyecto y con un montón de ideas y propuestas para el nuevo programa”, resume a NOTICIAS sobre las expectativas antes de su vuelta a la tevé.

Encuentro. “En principio lo que se van a encontrar los televidentes es mi esencia. A mí me encanta entrevistar, que el invitado tenga tiempo de hablar sintiéndose cómodo y escucharlo. Así que eso va a haber, muchos invitados, música y todo lo que la gente está acostumbrada a ver de mí. Pero, además, vamos a sumar muchas cosas extra y sorpresas, porque fui recuperando personajes y cosas de humor que a mí me gustan y están listos para estar al aire”, resume Mammón sobre qué apuestas tendrá el nuevo envío.

“Las tardes de Jey” contará con secciones musicales y de humor que, según el propio conductor, lo sacará un poco del molde o de lo que el público está acostumbrado a verlo hacer en sus anteriores incursiones televisivas: “Quiero que los televidentes se sorprendan. No quiero contar mucho porque tengo ganas de que quienes lo vean encuentren algo diferente”, apunta.

Esta apuesta tiene un por qué y radica en el “nuevo” Jey que surgió el año pasado. “Yo me estoy reencontrando conmigo y estoy recuperando muchísimas cosas que había dejado de lado pero que seguían ahí y ahora salen a la luz. Me pasó algo similar en el teatro y en la radio”, dice y ejemplifica con una de las que ha sido sus máximas creaciones: su personaje “Estelita”. “Había quedado relegada y ahora vuelve con todo”, explica Mammón.

En ese camino de reencuentro, Jey logró acercarse más a su público. Cuando en el verano regresó al teatro con su espectáculo “Enseguida vuelvo”, sintió una conexión especial con la audiencia. “En Carlos Paz la gente me pedía que volviera y yo les explicaba que ya estaba haciendo una obra, pero ellos me decían que volviera a la tele y eso también me hizo ver las cosas de otra manera, y comencé a incorporarlos a ellos dentro del espectáculo, que el público forme parte del show”, dice.

Por eso mismo, en “Las tardes de Jey” se realizarán encuentros con personajes anónimos y televidentes del programa. “No vamos a 'spoilear' mucho, pero la idea es que la gente participe”, asegura.

Esto representa un cambio de paradigma en lo que respecta a lo que Jey realizaba habitualmente: “Cuando yo comencé, el valor agregado mío eran los famosos. Hoy eso cambió. Se invirtió el poder, la clave está en construir con la gente y se pueden crear cosas espectaculares. Estoy muy entusiasmado con eso”, agrega.

De todas maneras, la presencia de celebridades entrevistadas por Jey será uno de los platos fuertes del programa y, de hecho, ya está confirmada la participación estelar de Ramón “Palito” Ortega como el primer entrevistado del ciclo. También, en el estudio habrá un piano para que él junto con los artistas que lo visiten puedan crear momento musicales.

Experimentación. “Las tardes de Jey” irá de lunes a viernes a las 18 horas. Acostumbrado a formatos referenciados con el horario nocturno, Mammón no cree que estar de tarde sea un impedimento para llevar adelante sus ideas. Muy por el contrario, sostiene que esto lo llevará a experimentar y buscar qué es lo que funciona y cuáles son los límites de estar a esa hora. “No veo ninguna limitación. Estamos pensando el programa casi sin pensar a qué hora va. Siempre me supe adaptar a la televisión e iremos jugando y viendo que pasa”, explica.

En ese sentido, el humorista agradece la libertad creativa que le han brindado desde el canal para poder llevar adelante la propuesta y destaca cómo el entusiasmo no es sólo suyo, sino de todos los que forman parte del proyecto. Entre ellos, uno de los más entusiasmados es Gustavo Sofovich, su productor y amigo, a quien Mammón resalta como un apoyo fundamental y uno de los grandes responsables de que ahora pueda volver a la pantalla.

Lejos del momento que atravesaba en el 2023, la realidad de Jey Mammón cambió. Con la apuesta televisiva que se suma a su retorno al teatro y a la radio, se enfoca en ofrecer nuevas propuestas y en seguir retroalimentando su vínculo con el público.

“No me importa ni el rating, ni la competencia. Ni siquiera lo que voy a ganar. Estoy feliz de volver a la televisión, reencontrarme con la gente que quiera verme y no sé qué hay después de eso. No es revancha, venganza ni nada de eso, solo una asignatura pendiente”, concluye el humorista.

