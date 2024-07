Pedro Brieger: acusado serial

La agrupación Periodistas Argentinas presentó un informe con 19 testimonios de mujeres donde relatan las situaciones de acoso, exhibicionismo e incomodidad que sufrieron de parte del periodista Pedro Brieger durante los últimos 30 años. Y aunque se estima que con el paso de las horas se sumen muchos otros relatos, la realidad marca que tanto las colegas que entraban en contacto con él, al igual que sus alumnas y hasta vecinas, dejaron de trabajar, estudiar y hasta vivir en su mismo edificio para que dejara de denigrarlas.

“Necesitamos que nos escuchen y ayuden a que los hombres como él dejen de actuar a sus anchas y marcar a mujeres con dolor”, reclamó Agustina Kämpfer, quien por cartel y resonancia tomó la bandera del acto en el que denunciaron públicamente a Brieger por acoso sexual.



Minuto cero. Todo comenzó cuando el periodista de Clarín, Alejandro Alfie, publicó en octubre del año pasado en su cuenta de X una nota donde informaba que su colega de C5N le había ganado un juicio a la Televisión Pública por más de 200 millones de pesos. Inmediatamente el director de El Destape, Roberto Navarro, atacó a Alfie “por perseguir periodistas” y dijo que Brieger “era el mejor analista de política internacional del país”. En ese momento intervino en la discusión virtual Cecilia Guardati afirmando que “el problema de Brieger es que es un acosador de mujeres”.



Consultado por NOTICIAS, Alfie confirma: “Después de ese entredicho me pongo en contacto con Guardati y me detalla el abuso que había sufrido por parte de Brieger y que quería contarlo. El problema era que no había hecho la denuncia formal pero que sabía de muchos otros casos. Ahí me pongo a averiguar y doy, entre muchas otras mujeres, con Agustina Kämpfer y con una secretaria de la Universidad de Belgrano, de donde lo habían echado por acoso sexual”.



Relata Guardati en su denuncia: “Conocí a Brieger en 2008 en una cobertura de un viaje presidencial de Cristina Kirchner al norte de África. Yo era corresponsal de la agencia Télam y él trabajaba en la TV Pública. Por una cuestión laboral me pide que le lleve algo a su habitación y cuando llego, tenía la puerta entreabierta y allí se encontraba Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, tapándose con una sábana, mientras se masturbaba”.



Vuelve Alfie: “Una vez que consigo la suficiente cantidad de testimonios contra Brieger y escribo la nota, me pongo en contacto con él y le cuento que voy a publicar tal material, a ver qué tenía para decirme porque lo cierto era que no había ninguna denuncia formal. Me contesta que era todo falso y que si yo publicaba eso me iba a ser juicio a mí, a mis fuentes y al diario porque todo esto era para desviar la situación económica del país. Hablo con los editores del diario y decidimos no publicarlo porque faltaba la pata judicial. Sin embargo yo seguí con el tema hasta que me animé a publicarlo en mi cuenta de Twitter como una nota personal. Ese domingo se destapó todo y, para mi sorpresa, se sumaron muchos otros casos. Igual no descarto que me inicie una demanda judicial”.



Además de Guardati y Kämpfer, quien reconoció que Brieger la acosó en su etapa de estudiante en TEA, otras mujeres oficializaron sus denuncias, entre ellas, Gisela Busaniche, Marcela Perelman, Laura Carpineta y Leticia Martínez.



Tras la presentación de los 19 casos, Brieger fue despedido de C5N, Radio 10, La Red y de la web NODAL. Se negó a hablar con NOTICIAS.

