Periodistas Argentinas presentó 19 testimonios contra Pedro Brieger

“Hoy a partir de las 11.30 hrs y desde el Senado, el perfil de Periodistas Argentinas de Instagram transmitirá en vivo la presentación conjunta en la q elevaremos una importante denuncia q abarca múltiples actos de acoso sexual por parte de un reconocido periodista. Las y los esperamos”, avisó Gisela Busaniche. En su red social, la periodista de Telefe Noticias dio aviso de otros testimonios contra el columnista de internacionales Pedro Brieger.

El colectivo feminista de periodistas presentó este martes en el Senado el informe "La cultura del acoso: punto y aparte", con el testimonio de 19 mujeres que denunciaron diferentes situaciones de acoso por parte del periodista de C5N. Según la organización, el objetivo de este informe "no es el escrache", explicaron en una conferencia de prensa, sino "la necesidad de terminar con la cultura del acoso, que este caso nos revela en toda su compleja dimensión".

A parte de las exigencias de que Brieger pida disculpas públicas por los hechos dados a conocer, Periodistas Argentinas aclaró que la denuncia pública que se difundió este martes se "encarna en una persona" pero "también desnuda responsabilidades institucionales de medios públicos y privados, instituciones académicas públicas y privadas y todos y cada uno de los contextos y personas que silenciaron y naturalizaron estas violencias que son imposibles de soportar”.

“Emocionante la conferencia de las compañeras de @PeriodistasdArg. Ojalá se cumplan todos los pedidos, en instituciones públicas y privadas, para frenar a los Pedro Brieger de este mundo, que son muchos. Ya no tendrán nuestro silencio”, posteó Delfina Torres Cabreros en su cuenta de X. La periodista de DiarioAR destacó varios puntos de los dichos en el encuentro. Por otro lado, Natalia Arenas, perteneciente a revista Anfibia, resaltó: En el IG de @PeriodistasdArg están contando los casos. 19 testimonios recolectaron”.

En una verdadera investigación periodística por parte de la agrupación, se sumó, a los cincos casos denunciados por el periodista Alejandro Alfie en su red social, otras diecinueve denuncias públicas más contra el columnista radial de temas internacionales de Radio 10. Una vecina del barrio de Belgrano, dos alumnas de TEA, una estudiante de la Universidad de La Plata, una ex alumna, dos periodistas de la TV Pública, una egresada del doctorado de Ciencias Sociales de la UBA, una agente de prensa de una asociación civil, una estudiante de Ciencias Políticas, dos reporteras, una ayudante de catedra y una columnista radial.

Si bien Brieger no se pronunció sobre estas nuevas denuncias, el periodista advirtió a Alfie hace una semana como respondería ante este tipo de declaraciones. “Te adelanto que, de persistir en la difamación, tendré que recurrir a un abogado para denunciar a tus fuentes y a vos y reclamarle me indemnicen los perjuicios que me generen por difundir acusaciones falsas de semejante gravedad. Si de todas maneras te obligan a publicarla, hagan como quieran porque la verdad siempre se impone", afirmó.