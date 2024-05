Marcelo Tinelli: el streamer vintage

Marcelo Tinelli está pasando unos días muy convulsionados. Lo tienen a maltraer las versiones sobre una pelea con su productor y mano derecha, "El Chato" Prada y su falta de precisiones sobre el futuro del "Bailando" en América. Ahora sumó un nuevo desafío laboral en el que también se lo vio incómodo: la semana pasada inauguró el canal de streaming Bondi, con una entrevista a un falso Javier Milei, imitación del humorista Iván Ramírez.

En el envío, que duró aproximadamente 12 minutos, pudo verse al conductor errático en sus intervenciones, dudoso, pensando lo que iba a decir, molesto corporalmente e, inédito en él, sin saber hacia qué cámara mirar. Todo lo contrario a la carrera televisiva que supo construir y que lo convirtió en una de sus principales figuras por más de tres décadas.

Deseos imposibles

El sueño de Tinelli es desde hace tiempo volver al programa que más feliz lo hizo en la pantalla chica que fue “Videomatch”. Ya en su paso por El Trece mostró intentos de sketches de humor, imitaciones, hasta el regreso de sus mejores compañeros como Fredy Villarreal, José María Listorti y Marcela Feudale, pero no resultó, incluso con marcas de rating lejos de las esperadas. Y si bien es cierto que el formato “Bailando por un sueño” le rindió durante muchos años, sabe que es un tipo de fórmula que se está agotando.

Aquella marca de 3,8 puntos de rating el 11 de diciembre del 2023 lo marcó. Es que el ex presidente de San Lorenzo no quiere hacer más el “Bailando” pero tampoco encuentra cómo reemplazar ese espacio que tantas satisfacciones le dio. Por eso es que decidió hacer pie en el streaming, televisión en internet, un espacio que está dominado hoy por hoy por figuras juveniles como Migue Granados, Nicolás Occhiato y Lucas Rodríguez, entre muchos otros.



Su primera aparición la hizo para promocionar un nuevo canal de streaming llamado Bondi, plataforma producida por Mandarina Contenidos, que unirá actualidad y humor a través de las principales figuras de la televisión actual como Ángel de Brito, Beto Casella, y Yanina y Diego Latorre.



Así fue que el conductor del "Bailando", como es el sello de los streamers de videojuegos, apareció detrás de un moderno escritorio junto al imitador del Presidente de la Nación. Durante los días previos se había especulado con que tal imitación la realizara Fátima Flórez, ex pareja de Javier Milei, pero, según sus allegados, sería una declaración de guerra pública, la cual no es conveniente debido a las formas que tiene de pronunciarse el libertario por redes sociales con su ejército de trolls.



Cabe recordar que previo a las elecciones presidenciales del 2023, el entonces candidato no le bajó la ventanilla del auto a Tinelli, ni imaginarse cómo puede responder desde el mismísimo sillón de Rivadavia. Por ello fue que a su lado apareció un tímido Iván Ramírez quien repasó distintos tópicos presidenciales como Karina Milei, los “curros del Estado” y la falta de dinero en las arcas de la Rosada, entre otros “palitos” a la gestión de Alberto Fernández.

Confrontación humorística

La intención de Tinelli es salir por streaming una vez por fin de semana con una entrevista a la caracterización de un político. En carpeta están pautados Axel Kicillof, Cristina Fernández, Mauricio Macri y la misma Karina Milei, con la clara intención de calentar la nueva pantalla streamer que de lunes a viernes ya tiene su programación establecida. Sin embargo, con esta incursión, Tinelli se abrió un nuevo flanco de conflicto.



Según comentó una fuente allegada a Daniel Vila a NOTICIAS, verlo en pantalla ajena enturbió los ánimos de la gerencia del Grupo América que ya mira con recelo el nuevo trabajo que está haciendo su gerente de programación. "Está más preocupado por sus propias cosas que por sacar adelante la programación del canal", protestan fuentes de la emisora. La realidad marca que el Tinelli streamer es otra decisión para mantenerse en un medio que hace tiempo ya no lo cobija como su niño mimado.



Su sueño es volver a los años de gloria. La lógica indica que le será difícil reinventarse y cautivar a un público joven que ya tiene otros hábitos y que cambió definitivamente la tele por la pantalla streamer.