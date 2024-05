Vuelve Susana: la trastienda del regreso

Cuando hace poco menos de seis meses Susana Giménez se preparaba para celebrar sus 80 años, seguramente imaginaba un 2024 casi en retirada, disfrutando de su preciada y reconfortante jubilación. Sus tres mansiones ubicadas en Miami, Punta del Este y Buenos Aires harían de sus sedes de descanso y algún que otro programa especial viajando con Marley completarían su relajada agenda.

Sin embargo, los planes han cambiado con su regreso a la televisión argentina que se estima será para el segundo semestre del año con su ya clásico programa “Susana Giménez”. El mismo podría ir todos los domingos en el horario de las 21 o 22 horas, aunque eso depende de lo que haga Telefe con el envío de “MasterChef Celebrity”, pautado para salir al aire una vez que finalice “Gran Hermano”.

Un verdadero tetris de realities que depende de la confirmación de la diva y de cuándo decida dejar su estadía en Miami para venirse al invierno argentino y uruguayo. Recordemos que Susana alterna su estadía en Argentina con su chacra La Mary, en José Ignacio.

Operativo retorno

Para su regreso a la pantalla chica, la diva de los teléfonos puso varias exigencias. La principal es tener los premios más importantes de la televisión argentina, por lo que deberán superar considerablemente la oferta del programa de Guido Kaczka “Los 8 escalones de los 3 millones”, el que reparte por semana más de 15 millones de pesos y un auto 0 KM, más un departamento por mes.

Otra cuestión innegociable es la participación de un coequiper a quien delegarle letra y minutos de aire, y todas las miradas parecerían apuntar a Miguel del Sel para que haga con La Tota lo que antes hacía Antonio Gasalla con Mamá Cora. La idea sería un bloque de ellos dos interactuando, donde se vería a una Susana más descontracturada y revelando intimidades y alguna incursión del ex Midachi en la entrevista principal como para descomprimir la situación, siempre que el invitado lo permita.





Un segmento que Susana quiere reflotar son los sketches. Un grato recuerdo que tiene de su compañero Emilio Disi cuando hacían los personajes de Mariano y Susana. Para esta ocasión, el elegido sería "Chino" Volpato, quien no solo los escribiría, sino que también los actuaría junto a ella. Desde las entrañas de la productora de Telefe ven viables todos sus pedidos, con tal que vuelva a traspasar esa puerta corrediza con sus iniciales emulando el oro y le dé al canal los puntos de rating que la diva lleva consigo para revalidar el liderazgo de la señal.



El resto del contenido sería aleatorio entre musicales, concursos y humor, aunque el plato fuerte de cada velada serían las entrevistas. Para la primera emisión, las negociaciones para que se siente en su living el presidente Javier Milei están más que avanzadas. Cabe recordar que ambas figuran iban a encontrarse el pasado 4 de febrero para una entrevista íntima desde la Casa Rosada, pero que se suspendió porque Susana estaba enferma y después ya no cuadraron sus agendas. No obstante, para este primer programa ya estaría el sí del Presidente, con una entrevista grabada que se emitiría como un falso vivo. Un plan B e infalible sería al ganador de “Gran Hermano”, en este caso, casi con seguridad la participante Juliana “Furia” Scaglione, o sus siempre salvavidas, Ricardo Darín y familia, Diego Torres y sobrina Ángela, Ricardo Montaner y herederos, o sus íntimos Marley y Mirko, más un musical que triangula entre Tini, Lali y Abel Pintos.

Terreno pantanoso

Aunque todo parezca ir por los carriles lógicos de un apoteótico regreso, la relación entre Susana Giménez y Paramount Telefe no estaría siendo de las más felices. Ambas partes están molestas por cuestiones contractuales no limadas en su momento. Y mientras Susana está disgustada porque Paramount quitó de la plataforma el reality que ella conducía alegando “problemas financieros”, desde la misma empresa no vieron con buenos ojos su vínculo con Prime Video para conducir la segunda temporada de “LOL” junto a un viejo enemigo de la casa como Marcelo Tinelli, programa que puede verse en la señal de Jeff Bezos.

Vale recordar que el año pasado, Susana hizo su desembarco en Amazon con este reality que reunía a los diez mejores comediantes de Argentina, entre los que se destacaron Migue Granados, Yayo Guridi, Juampi González y Dan Breitman, entre otros. El reto era hacer reír a los demás y aguantar seis horas sin reír. El que lo lograba, ganaba el premio. Tal formato le gustó tanto que aceptó hacer la continuación, compartiendo cartel con su contrafigura masculina en el Olimpo de las estrellas argentinas, Marcelo Tinelli.





Otra cuestión que le dejó un sabor amargo a Susana fue retiro del teatro en el Enjoy de Punta del Este este verano con la obra “Piel de Judas”. Si bien la conductora muestra que las críticas nunca la afectan, los reproches por haberse despedido de manera definitiva de su público en Uruguay y no en su amada calle Corrientes, le abrieron una herida en su corazón argento. Lo cierto es que una despedida a lo grande de Susana en Buenos Aires le exigiría no menos de doce semanas de cartel a localidades agotadas, en un espacio de la magnitud del Gran Rex o el Ópera, donde se pueda convocar a más de 2.500 espectadores por función. Sin embargo desde la productora RGB Entertainment, propiedad de Gustavo Yankelevich y socios, ven como una utopía que Susana a sus 80 años y sin necesidad económica asuma el estrés de una temporada con funciones de miércoles a domingos.



Por ahora, Susana ajusta detalles, trata de convencer a sus escuderos, redacta el contrato que pretende firmar y diagrama su regreso a la región desde Miami, ciudad donde disfruta de su verano eterno. Así mismo, selecciona vestuario y make up para su histórico regreso a la televisión argentina.