Mario Pergolini: vuelta a la TV

Aplacado, centrado y ya sin esa pólvora combativa a flor de piel que tanto lo caracterizó en los años 90, así volvió Mario Pergolini a la televisión argentina. Archivado para siempre su traje de CQC y ya sin anteojos negros, aquel gurú que construyó en el 2012 la primera plataforma de streaming del país, llamada Vorterix, regresó a las fuentes en la señal de IP de cable, con su reformulado programa radial “Maldición, va a ser un día hermoso”. La idea es ocupar la franja de la segunda mañana que va de 8 a 11 y rivalizar con los programas de noticias de sus competidoras A24, C5N, LN+ y TN.

El conductor inició su ciclo de manera coloquial y sin mucho preámbulo: “Acá estamos inaugurando una nueva forma de hacer las cosas. Estamos saliendo a partir de hoy y vaya uno a saber por cuánto tiempo más, por el canal IP de Noticias”. Y agregó: “Si hay un breaking news, IP tomará la programación habitual y reemplazará a estos tres chiflados”, burlándose de sí mismo y de quienes lo acompañan cada mañana, Dany Jiménez y el “Polaco” Silveira.

Si bien en reiterados momentos hizo hincapié en que no era su regreso formal a la televisión argentina y que no lo haría “ni por toda la plata del mundo”, lo cierto es que sí volvió a la pantalla chica de los argentinos y que su retorno no fue del todo auspicioso, inédito para semejante figura de los medios, marcando 0,1 puntos de rating, cifra que lo ubicó directamente en el último lugar del conteo.

Novedad. Pero si algo lo hizo diferente al niño malo de la televisión fueron sus ideas de vanguardia. La primera de este ciclo es que el clima lo da a través de Inteligencia Artificial, situación que estalló en las redes, donde lo acusaron de ahorrarse, con esta herramienta, diversos puestos de trabajo, dejando en manos de la tecnología lo que en realidad deberían realizar diferentes profesionales del área. Otro punto que no causó empatía entre sus seguidores es el fuerte vínculo con el dueño de la señal IP y secretario general de SUTERH, Víctor Santa María.

En su primera semana, la venta pasó más por la presencia de diferentes artistas del mundo de la música que por las preocupaciones de un país que vive en crisis permanente. Tal vez eso explique que, desde su vuelta, continúa último en el rating de la mañana.