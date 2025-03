Moda "Clean face": belleza a cara lavada

Cuando Pamela Anderson se presentó en septiembre de 2023 en la Semana de la Moda en París sin nada de maquillaje y luciendo su sonrisa a cara lavada, junto a un vestido muy poco llamativo de Vivian Westwood, jamás pensó que levantaría la bandera de la mujer real en contra de las imposiciones que dicta el show business.

Ella, que había creado un ícono por excelencia de la mujer sexy en los años 90 cuando protagonizó la serie “Baywatch” y por el cual había sufrido la etiqueta del ojo ajeno, decidió mostrarse en sus sucesivas presentaciones al natural, desistiendo de todos los artilugios que hacen las estrellas para lucir siempre resplandecientes.



Convencimiento. En su momento Anderson reflexionó en una entrevista con Harper's Bazaar: “No pensaba que iba a tener tanta repercusión en tanta gente. Hay personas que se me han acercado y me han dado las gracias”. Sin embargo, la ex estrella Playboy no dudó en continuar con su conducta, la cual le ha dado en el último tiempo muchos dividendos, ya que ganó en prestigio y dejó relegada a esa guardiana de la playa a quien el mundo ha visto correr en cámara lenta una y mil veces.



En la presentación de su nueva película “The Last Showgirl” también lució al natural, al igual que la última semana en la entrega de los premios Bafta en Londres, donde asombró a los presentes, no solo con su rostro "clean face", sino con una amabilidad pocas veces vista en celebridades de su calibre. Cuando le preguntan por su rotundo cambio, Anderson no duda: “Lo hice por mí, solo para decir que soy lo suficientemente buena tal y como soy, y que no necesito perseguir ese sueño imposible de eterna juventud. Lo que sí nunca imaginé fue el efecto dominó que he tenido en estos dos años", en clara alusión a los mensajes que recibió celebrando su cambio de actrices como Andie MacDowell, Sharon Stone, Scarlett Johansson y Jamie Lee Curtis, entre otras.



Otra actriz que imitó el look Anderson en estos años fue Drew Barrymore, que pareció tener una revelación justo cuando la entrevistó en su programa. Tras una pregunta sobre su cambio, la ex protagonista de “Los ángeles de Charlie” se quitó las extensiones de su pelo y se desmaquilló en vivo, conducta que continuó haciendo en sus redes sociales y en algunos eventos en los que acude como invitada estrella.



Sin haber generado el impacto visual que causó Pamela Anderson pero consecuente con su convicción de que las mujeres no tienen por qué caer en las reglas que impone el star system de Hollywood, Kate Winslet a lo largo de su carrera siempre impuso un look sin maquillaje y antiphotoshop. En una entrevista reciente, su enojo quedó visibilizado, al reconocer que “no se siente valiente por no usar maquillaje o por estar cómoda con su cuerpo”. De hecho, uno de los principales conflictos a nivel laboral de la eterna Rose de “Titanic” fue negociar con los productores y directores de sus proyectos, que le exigían lucir producida cuando ella quería salir despojada de maquillaje y en poses que no la beneficiaban, aunque se le notara un poco la panza o las ojeras. En su serie “Mare of Easttown”, Winslet ganó la pulseada de salir sin photoshop ni filtros y por su papel ganó mucho reconocimiento entre sus colegas, además de la admiración de su público.



Celebridades auténticas. Quienes también patearon el tablero de la imagen perfectamente maquillada e iluminada fueron dos mujeres que en sus inicios no se salían un centímetro de lo que les dictaba su equipo de make up. Victoria Beckham y Lady Gaga hicieron sendas presentaciones sin una gota de maquillaje.



La actual mujer de David Beckham, el presidente del Inter Miami donde juega Lionel Messi, apareció en un importante evento de Style Saves en el Centro de Convenciones de Miami Beach con un look casual de camiseta con tirantes, jeans y gorra negra sin una gota de maquillaje. Su inesperada imagen generó el entusiasmo de sus casi 33 millones de seguidores en Instagram que la apoyaron a seguir por ese camino.



Por su parte, Lady Gaga dejó muy atrás esos videos futuristas donde todo un equipo de maquillaje, efectos especiales y arte estaban al cuidado de su imagen, para realizar un despojado número artístico en plena entrega de los Oscar, cuando subió al escenario con unos jeans rotos y camiseta lisa. Claro, su voz prevaleció en la escena pero su cara sin químicos le dio una atmósfera intimista al show que todos los espectadores desde los puntos más recónditos del mundo celebraron. Su performance quedó como un símbolo del talento de la mujer por sobre su estética.



En Argentina no utilizar maquillaje no es un fenómeno que despierte multitudes, sin embargo algunas famosas se animan a mostrarse al natural, sobre todo en Instagram. Una de las que prescinden del maquillaje y de los filtros a la hora de interactuar con sus seguidores es Araceli González. Alejada de la actuación pero dedicada al rubro empresarial, muchos vivos y consejos los da a cara lavada.



Carla Peterson es otra actriz del espectro nacional que se muestra tal cual es en sus redes sociales. Ella, junto a sus colegas Nancy Dupláa, Paola Barrientos, Cecilia Dopazo y Griselda Siciliani, son artistas que no están todo el tiempo en pose y que dan notas y se expresan sin revestimiento.



No es un movimiento político, mucho menos un boicot a las multinacionales norteamericanas de make up, sino el regreso personal de valientes e icónicas mujeres a su esencia más real y relajada. Agotadas del afuera y más vinculadas con su interior.