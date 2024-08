"Pochi" Ducasse: revelación tardía

A la actriz "Pochi" Ducasse la profesión le debía su momento de gloria. Y por fin le llegó. A los 93 años de edad y con el personaje de Beba en la serie “El encargado”, que protagoniza Guillermo Francella con gran éxito.



Nacida en Olivos en 1931, Esther Ducasse tuvo dos etapas en el mundo artístico. A sus 19 años, cuando se acercó al grupo Nuevo Teatro, donde cohabitaba con glorias de la escena argentina como Agustín Alezzo, Carlos Gandolfo y Augusto Fernandes; y treinta años después, en los 90, cuando volvió al ruedo tras haberse dedicado al cuidado de su familia. Siempre en el teatro independiente, alternando sus jornadas laborales con pequeñas participaciones en “Casi Ángeles”, “Chiquititas” y “Los Simuladores”, pero también en cine, en las recordadas “Nueve reinas” y “Un cuento chino”.



Sin embargo, todo cambió cuando tuvo que rodar su escena en el film “El robo del siglo”, donde hacía de una rehén del personaje de ladrón interpretado por Francella. Allí, fuera de cuadro, el actor le diría que le hacía recordar a su madre y algo mágico se generó. El éxito de la cinta dirigida por Ariel Winograd y el magnetismo que traspasó la pantalla haría que años después la convocasen para “El encargado”. En una entrevista que le realizó Clarín, Ducasse explica: “Lo que me pasó con Francella es algo misterioso. Son esas cosas que se producen con una mirada, una sonrisa, que viene de lugares que uno desconoce. Tenemos una empatía natural”.



El personaje. En las primeras dos temporadas de “El encargado”, "Pochi" hace de Beba, la única vecina con la que Eliseo, el personaje de Francella, tiene un vínculo amistoso. Por cuestiones del guion, su participación finaliza rápidamente, pero fue tal el impacto que causó en el público, que la magia del cine la regresó al edificio porque sus escenas eran las más celebradas en las redes sociales. Ahora interpreta a su fantasma.



Antes de su desembarco en la señal Star+, "Pochi" tuvo un éxito en continuado con la obra “Mi hijo sólo camina un poco más lento”, la cual protagonizó durante diez años. Por semejante fenómeno teatral, ganó en el 2015 el Premio Trinidad Guevara a la trayectoria. “Celebro hacer lo que hago a mi edad. Me hace muy bien, me da vida. Todos me tratan como si fuera una viejita, que es lo que soy. Guillermo, antes de cada escena, me pregunta si estoy bien”, concluye

Cabe destacar que "Pochi" habitó toda su vida en un PH, por lo que nunca convivió con un encargado. Pero ella tiene la imaginación para inventar cualquier personaje aunque no lo haya conocido en sus 93 años de vida.