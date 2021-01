Chilevert presidente, “Kiko” gobernador

El ex arquero José Luis Chilevert sorprendió a todo en vísperas de Navidad, cuando anunció que será candidato a presidente de Paraguay en 2023. Ahora, el humorista Carlos Villagrán, más conocido como el “Kiko” de “El Chavo del 8”, buscará ser Alcalde del Estado mexicano de Querató en las elecciones de este año.

Hace unos meses, Villagrán había coqueteado con una posible candidatura política. Y, hace unos días, sorprendió a los mexicanos tras abrir su carrera política en el estado donde se radica hace más de 30 años. Y lo hará bajo el ala del partido Querétaro Independiente.

“Después de 50 años de hacer reír a la gente me encuentro en otra plataforma, que me hace un honor tremendo”, aseguró el actor de 76 años a los medios locales, quién dejo atrás el recordado “cállate, cállata, cállate que me desesperas”, para ya estar registrado como precandidato, de cara las elecciones locales del 2021.

por R.N.