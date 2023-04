Cómo es la muestra inglesa en Malvinas que homenajea a sus caídos

“Nos sentimos honrados de albergar esta instalación de arte y creemos que será un recordatorio sorprendente de cuántas vidas se perdieron en el conflicto de las Malvinas. Las Malvinas afectaron a gran parte de nuestra comunidad local en Portsmouth y Hampshire, por lo que Fort Nelson parece un lugar apropiado para exhibir Standing With Giants”, declaró Lizzie Puddick, coordinadora de espacios públicos de Fort Nelson, al portal británico The Guardian.

Figuras de tamaño natural con siluetas que representan a los 255 militares británicos y tres civiles que perdieron la vida en la guerra de las Malvinas se instalaron en el patio de armas y las murallas de Fort Nelson en Portsmouth. La instalación de arte, "Standing With Giants", se creó para conmemorar el 40 aniversario del conflicto y su llegada al puerto de Hampshire se considera particularmente conmovedora, ya que muchos de los barcos británicos partieron y regresaron allí.

Andy Gatherer, era un ingeniero marino y mecánico de 19 años en el HMS Glamorgan durante el conflicto y fue uno de los primeros invitados en ver la instalación el jueves 20 de abril. “Es fabuloso. Te atrapa cuando caminas por la esquina y ves las siluetas Eso es muy personal para mí. Me trae muchos recuerdos. Tuvimos que enterrarlos en el mar, así que tener algo tangible aquí es muy poderoso”, expreso el veterano de guerra de 60 años al medio inglés.

"Standing With Giants" es un proyecto comunitario producido por el artista Dan Barton y un grupo de voluntarios locales. La obra se constituye en diversas instalaciones de arte a gran escala utilizando materiales de construcción reciclados. “Nos sentimos abrumados por las asombrosas reacciones de los veteranos y las familias de los caídos que visitaron nuestras instalaciones. Las instalaciones parecen conectar con las personas y evocar emociones”, declaró Barton.

Para complementar la instalación de arte, Fort Nelson está organizando una exposición, "Falklands 40: What Portsmouth Saw", que cuenta algunas de las historias personales de los regresos a casa en Portsmouth después del conflicto. El programa presenta imágenes del periódico local The News, imágenes de BBC South, entrevistas con veteranos locales, así como una exhibición de armas empleadas en el conflicto.

“Nuestro espíritu es valorar la vida, comprender y apreciar por qué tenemos nuestra libertad, y recordar y rendir homenaje a aquellos que han caído para que podamos vivir la vida que tenemos hoy: Standing With Giants es una excelente manera de usar el arte para hacer esto.", concluyó de manera reflexiva el artista británico.

por R.N.