Las cartas de Donald Trump con las que juntó 4.6 millones de dólares

"Desde hace 10 minutos, mis Digital Tranding Cards se agotaron, en tiempo récord, obteniendo aproximadamente 4.6 millones de dólares. Un gran honor y espero que todos sean felices, saludables y ricos. ¡Felicitaciones!" , expresó Donald Trump en las redes sociales a todos sus seguidores.

El expresidente había anunciado el martes pasado el lanzamiento de la segunda parte de su colección de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) de sus tarjetas digitales. A principios de este mes, el precio mínimo para la primera parte de la colección de NFT de Trump había subido tras conocerse la noticia de su imputación.

El controversial presidente número 45 de Estados Unidos compartió la noticia en su red social Truth Social, avisando sus seguidores que luego del “gran éxito”, estaría pensando ampliar la colección con una segunda versión. En ese aspecto, el ex conductor de “El Aprendiz” no se equivocó con sus expectativas obteniendo millones de dólares en la segunda tanda de tranding cards. A pesar de sus inconvenientes judiciales, Trump no dejará caer sus ambiciones respecto a la Web3.

Si bien los tokens son acuñados en Polygon y mantuvieron su precio original de 99 dólares, el arte, los rasgos de rareza y las características de utilidad son diferentes a los de la primera colección. La segunda parte incluyó 47.000 NFT, 2000 más que la primera versión que se lanzó en diciembre de 2022. Un guiño a sus ambiciones de volver a la Casa Blanca como el presidente número 47.

Según el sitio web de las tarjetas digitales de Trump, no hubo 10 tokens con las mismas características. Los coleccionistas que compren 47 tokens podrán solicitar una cena con Trump en Mar-a-Lago, en Florida. Para aquellos coleccionistas que compren 100 tokens con criptomonedas, no solamente obtendrán la cena, sino que también recibirán una obra de arte única basada en Trump.

Trump lanzó su primera colección de NFT en diciembre, que se agotó en horas. En abril de este año, el valor de la primera colección registró un fuerte aumento en el mercado secundario debido a las noticias judiciales que lo tienen cercado y que, por otra parte, pueden hacer peligrar una posible nueva candidatura presidencial.

por R.N.