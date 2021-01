COVID-19: cómo es la campaña vanguardista de vacunación israelí

La carrera por la vacunación de la población mundial contra el COVID19 ha comenzado, mientras la segunda ola de casos impacta en el hemisferio norte. Puesto que la meta es vacunar a la mayoría de la población en cada país, el desafío es enorme debido a que se requieren cientos de millones de dosis en muchos paises. Si bien las principales potencias del mundo ya han encargados millones de dosis, el avance de la vacunación es mucho más lento de lo esperado. Sin embargo, Israel se ha destacado en todo el mundo por la gran velocidad con la que avanza su campaña de vacunación, transformándose en un referente mundial. Como son las características que le permiten a este país estar a la vanguardia mundial en la vacunación contra el Coronavirus.

Diversos son los factores que han permitido a Israel estar a la vanguardia de la vacunación contra el COVID19. Chaim Rafalowski Coordinador nacional de gestión de desastres del Magen David Adom MDA, (el equivalente israelí a la cruz roja o al SAME) y miembro del comité nacional de manejo de crisis. Comité que en este momento maneja el operativo COVID19. Señala una serie de factores que han permitido a ese país mantener el ritmo avanzado de vacunación actual.

Geografía/población y logística: geográficamente Israel es un país muy pequeño, su superficie es de 22.145 km2, menor que la provincia de Tucumán, esto permite que desde un sistema centralizado de logística de donde salen la vacunas, se pueda en un máximo de 5 horas, llevar mediante vehículos la vacuna donde se la necesite. A su vez esta pequeña geografía, posee una fuerte densidad de población, con un estimado de 9,3 millones. Por lo que, en términos comparativos la población es menor a toda el C.A.B.A. y el conurbano combinados. Así la logística centralizada, es favorecida por distancias cortas relativas, y una masa de población total a vacunar menor que en muchos países.

MDA y el Seguro médico obligatorio: Además de poseer hospitales públicos dirigidos por el MDA, Israel posee seguro médico obligatorio, donde por ley solo hay 4 empresas aseguradoras médicas, incluso algunas poseen hospitales propios, Y si bien generan ganancias, esas aseguradoras son semipúblicas. La composición de este sistema de salud, permite que la totalidad de la población posea algún tipo de cobertura médica con su registro correspondiente en el sistema.

Sistema de Salud centralizado: ante la crisis desatada por el COVID19 el gobierno israelí, vinculó el registro nacional de las aseguradoras médicas o de los hospitales, con el sistema de registro computarizados de pacientes del MDA. De esta manera se transmite toda esta información al ministerio de salud, para luego realimentar la ficha médica de la persona, casi en tiempo real. Esto permite no solo seguir la historia clínica de cada persona en la pandemia, sino mandar en forma personalizada un SMS con un link que lleva a la web para sacar un turno y vacunarse.

Grupos prioritarios: el gobierno en el actual inicio de la campaña de vacunación ha considerado 4 grupos prioritarios. a) hospitalizados y personal de salud en los hospitales, b) Prestadores de salud de las aseguradoras c) Personas residentes en “hogares de largo plazo” que engloban residentes en: geriátricos, centros para discapacitados, etc. d) FF.AA cuyo proceso de vacunación es realizado en su totalidad por el propio personal médico de las fuerzas. Posteriormente será vacunada el resto de la población.

Logros y desafíos

Sobre estos factores mencionados por Rafalowski, que han facilitado la velocidad dela vacunación, la MDA ha comprado docenas de refrigeradores para el mantenimiento de la vacuna de Pfizer. Esta vacuna a diferencia de la de Moderna, posee la logística más complicada debido a que requiere estar a -70 °C. Lo complejo del recorrido de la vacuna de Pfizer es su unidireccionalidad, ya que una vez retirada del refrigerador ultra frío se colocan las vacunas en un refrigerador con una temperatura de 2°C a 8 °C, donde la vacuna puede resistir 120 hs. o 5 días. Una vez retirada del refrigerador común los médicos solo poseen 5 horas para utilizarlas, antes de que se vuelvan obsoletas.



A la fecha, Israel ya ha vacunado a 2,1 millones de personas, número muy superior en proporción a su población, comparado con países como Reino Unido, Alemania o los EE.UU. La meta del gobierno israelí es llegar de ser posible a los 5 millones de vacunados a mediados de marzo del 2020. En el mismo periodo Israel espera contar con la aprobación de la FDA estadounidense y la EMA de la Unión Europea para aprobar la vacunación para menores de edad. Ya que a la fecha Pfizer no fue autorizada a vacunar a menores de 16 años y Moderna a menores de 18 años. De ser aprobadas para los menores, a los 5 millones de vacunados, se sumaran 2 millones de niños y 500.000 recuperados, lo que llevaría al 70% de la población vacunada, llegando a la llamada “inmunidad de rebaño”.

Israel ya ha vacunado a 2,1 millones de personas

A pesar del buen ritmo en la vacunación, las certezas para vencer el virus no existen, Rafalowski comenta con preocupación: “las personas creen que por que están vacunado al público el virus desapareció”. Por lo que insiste que de aquí en un tiempo más en adelante, debemos seguir con todas las medidas de cuidado y distanciamiento social. Ya que a pesar de los avances no hay ninguna certeza absoluta en los que es vencer al virus. La segunda ola aún golpea fuerte a Israel donde se están teniendo picos de 9000 casos por día, cuando en la primera ola los picos de casos diarios fueron de 8000. Así hoy en Israel conviven los logros médicos de la inmunización con el recordatorio permanente del virus que la pandemia aún no ha terminado.

“Las personas creen que por que están vacunado al público el virus desapareció”.