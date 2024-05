Con un video Donald Trump se burló de las caídas de Joe Biden

El enfrentamiento electoral entre Donald Trump y Joe Biden revive los aspectos más cuestionados y controvertidos de la campaña de los dos candidatos presidenciales que se dirimirá en noviembre. Hace unas semanas, cada uno, en su respectivo partido político, triunfó las primarias de manera abrumadora. Por ese motivo la cuenta regresiva para volver o quedarse en la Casa Blanca, ha comenzado.

Pero, desde la línea de Trump, las presentaciones públicas, bloopers y caídas del demócrata llegaron a ser contenido destacable para la elaboración de editados por parte de los usuarios de redes sociales que apoyan al magnate. Estos videos fueron replicados en la cuenta oficial del candidato presidencial republicano, que disparó contra los aspectos físicos, mentales y verbales de su rival.

Un aspecto, que ciertamente sorprende, ya que la diferencia de edad entre los dos políticos es de apenas cuatro años. Pero los contenidos memeticos es un recurso que el ex conductor de The Apprentice no va a dejar de utilizar. En este caso, Donald Trump pega con su palo de golf a una pelota que derriba al jefe de Estado norteamericano en diversas ocasiones.

Con la llegada a la masividad de las apps de edición de video, usando IA o implementando el deepfake, el bullying del empresario inmobiliario, utilizando las imágenes manipuladas, promete ser una constante en la campaña presidencial. Los resultados de este estilo de propaganda se verán en el primer martes de noviembre en el país norteamericano.

