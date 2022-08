El FBI tras la pista de documentos confidenciales que Donald Trump ocultó

Investigadores federales del FBI allanaron el lunes la residencia en Florida de Donald Trump, una medida que se produce cuando los fiscales intensifican su atención en la conducta del expresidente. No queda claro por qué los agentes estaban registrando su propiedad, y el Departamento de Justicia se negó a comentar.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que no tenía notificación de la acción y remitió las preguntas sobre la redada al Departamento de Justicia. El comité de la Cámara que investiga los disturbios del 6 de enero también se negó a comentar.

Alina Habba, abogada que representa a Donald Trump en varios asuntos civiles de alto perfil, incluida la investigación del fiscal general de Nueva York sobre su negocio y su demanda contra Hillary Clinton, tampoco respondió a las preguntas.

Pero Trump emitió un comunicado. "Mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”, reconoció el ex presidente, que no indicó lo que buscaban. "¡Incluso entraron en mi caja fuerte!", agregó el ex presidente republicano que se victimizó.

Según trascendió de fuentes en el Departamento de Justicia, Trump se habría llevado documentos clasificados a Mar-A-Lago durante su presidencia. Documentos que el magnate originalmente guardaba en la Torre Trump en la ciudad de Nueva York, apuntó una persona familiarizada con los movimientos del ex mandatario. Al momento del allanamiento Trump se encontraba en su campo de golf de Bedminster en Nueva Jersey.

Trump se quejó de que estaba siendo maltratado por "los demócratas que desesperadamente quieren evitar que me postule a la presidencia en 2024", agregó. La búsqueda, si se confirma, alimentará la especulación de que la investigación del Departamento de Justicia sobre los disturbios del 6 de enero que terminaron con la toma del Capitolio, llevados a cabo por una turba de partidarios, fueron orquestados por el propio Trump.

El Departamento de Justicia está utilizando asimismo un gran jurado en Washington para investigar los esfuerzos de Trump y su círculo íntimo, para crear falsos electores y presionar al ex vicepresidente Mike Pence para anular las elecciones de 2020.

