La Casa Blanca celebró la guerra en Irán con Iron Man, Gladiador y John Wick

En su cuenta de Instagram, la Casa Blanca subió un video editado con distintos fragmentos de films protagonizados por personajes heroicos del cine y la televisión para celebrar la intervención bélica que el gobierno estadounidense, comandado por Donald Trump, asumió en el conflicto contra Irán. Desde Iron Man hasta Superman, pasando por William Wallace (interpretado por Mel Gibson en Braveheart) y Deadpool, el Poder Ejecutivo norteamericano destacó el éxito de la operación militar en territorio persa.

La participación de Estados Unidos en el conflicto bélico contra la República Islámica se intensificó de manera decisiva a fines de febrero, cuando Washington y Tel Aviv lanzaron una serie de ataques coordinados contra objetivos estratégicos dentro del territorio iraní. La ofensiva fue presentada por la administración estadounidense como una respuesta a las ambiciones nucleares de Teherán y a la influencia regional del llamado “eje de resistencia”, integrado por aliados de Irán en Medio Oriente.

La ofensiva inicial incluyó bombardeos masivos y operaciones conjuntas de inteligencia y aviación militar. Durante los primeros ataques, uno de los objetivos principales fue la estructura de mando del régimen iraní. El 28 de febrero, una operación aérea atribuida a fuerzas estadounidenses e israelíes provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, junto con varios altos funcionarios y miembros de su familia, en un hecho que representó el golpe más fuerte al liderazgo del régimen desde la revolución de 1979. Tras confirmarse la muerte del líder religioso, el gobierno iraní declaró un período nacional de duelo y calificó el ataque como un “crimen” y una declaración abierta de guerra.

El conflicto derivó rápidamente en una cadena de represalias militares en toda la región. Irán respondió con lanzamientos de misiles balísticos y drones contra ciudades israelíes y contra bases estadounidenses ubicadas en varios países del Golfo, mientras que Estados Unidos e Israel intensificaron los bombardeos sobre territorio iraní y sobre posiciones de aliados de Teherán en Medio Oriente, como la agrupación Hezbollah en el sur del Líbano. La confrontación generó una rápida expansión de la violencia regional y abrió la posibilidad de una guerra más amplia, con ataques registrados en distintos países y una creciente movilización militar de los actores involucrados.

Los costos humanos del enfrentamiento han sido elevados. Diversos reportes sitúan el número de muertos en más de mil personas en territorio iraní como consecuencia de los bombardeos iniciales, mientras que también se registraron víctimas en Israel y entre fuerzas estadounidenses desplegadas en la región. Entre los episodios más controvertidos figura una explosión en una escuela de niñas en la ciudad iraní de Minab, que provocó la muerte de casi 150 personas civiles y que analistas atribuyen a un ataque aéreo dirigido contra instalaciones militares cercanas.

Washington considera a Teherán un actor central en el financiamiento y apoyo de organizaciones armadas hostiles a Israel, mientras que el gobierno iraní acusa a ambos países de intentar desestabilizar y derrocar al régimen surgido de la revolución islámica. Analistas internacionales señalan que la muerte de Jamenei y los ataques a gran escala sobre Teherán constituyen uno de los momentos más críticos en décadas de confrontación entre estas potencias, con consecuencias geopolíticas que podrían redefinir el equilibrio de poder en Medio Oriente.