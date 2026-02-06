Fenómeno barrial: la manteca argentina que es furor en los cruceros del Caribe

"Bueno, tenemos que hablar de la mantequilla en Royal Caribbean. Ni siquiera soy muy fan de la mantequilla, pero esta es increíble. Todas las comidas en el Enchantment of the Seas la incluyen la manteca, y de alguna manera se ha convertido en parte de la experiencia. Cremosa, rica y buena. Descubrí que es de Argentina, lo cual explica muchas cosas", destacó Kurt Goetzinger, en su cuenta de Instagram.

En sus redes sociales, el empresario e influencer estadounidense, oriundo de Omaha, viene compartiendo experiencias desde su celular sobre su viaje por el Caribe para diferentes plataformas. Sin embargo, lo que más le impresionó al viajero en su ruta por crucero fue la manteca "Tonadita". Frente a cámara, el turista recomendó: "Lo estamos pasando genial en este crucero, pero, sinceramente… ojalá vendieran esta mantequilla en Estados Unidos. La compraría al por mayor".

Desde hace años, el Grupo Elcor se dedica a la industria láctea con un progreso constante en crecimiento y tecnificación, dedicada a la comercialización de productos derivados de la leche de alta calidad, bajo la marca "Tonadita". Ubicado en Villa María, provincia de Córdoba, la empresa abrió sus puertas a finales de los 90 y se viene expandiendo en la comercialización de sus productos en países como Estados Unidos, Túnez, Marruecos, Angola, Canadá, Arabia Saudita, Taiwán y Filipinas, entre otros.

Hace dos años, la empresa dedicada a la elaboración de mantequilla resaltó en su categoría en el concurso nacional de pymes lácteas, organizado por el Gobierno de Córdoba. “Con emoción y alegría nosotros participamos en este primer concurso nacional con tres de nuestras mantecas, las cuales recibieron el reconocimiento de ser galardonadas con los tres primeros puestos de la categoría, Tonadita baja en lactosa, Tonadita sin sal y Tonadita original”, destacó Jimena Cajeao, responsable de Calidad de Elcor, a Cadena 3.

Ese concurso nacional de quesos, dulce de leche y manteca, donde participaron unas 70 pymes lácteas de todo el país, tuvo a la manteca utilizada por Royal Caribbean y recomendada por el influencer, como indiscutible ganadora en su categoría. El producto estrella de la industria villamariense se quedó con el podio completo en el rubro manteca, justo en el año de su 25 aniversario.