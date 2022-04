Jair Bolsonaro crece en las encuestas con su propio "Plan Platita"

Jair Bolsonaro acortó la brecha en las encuestas que lo separa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones presidenciales brasileras del 2 de octubre. La mejora del presidente de Brasil en la carrera presidencial es la respuesta del electorado a las mejoras en la economía, donde el gobierno ha aplicado medidas que aumentan las entregas de efectivo a los más desposeídos.

Según la encuesta de DataFolha realizada de forma presencial a 2500 personas en 181 ciudades de todo Brasil entre el 22 y el 23 de marzo (con un margen de error de 2 puntos porcentuales), Lula ganaría en la primera ronda con un 43% de las preferencias, pero baja 5 puntos respecto de la medición de diciembre. En sentido inverso, Bolsonaro crece 4 puntos, pasando del 22% previo al 26% actual, lo que mejora sus posibilidades, más aun frente a un eventual ballotage.

Plan platita

Lula, de 76 años y líder del Partido de los Trabajadores (PT), ha sido puntero en las encuestas de opinión desde que el máximo tribunal de Brasil desestimó el año pasado las condenas por corrupción que le impidieron presentarse a las elecciones de 2018.

Pero la popularidad de Bolsonaro, de 67 años y ex capitán del Ejército, ha aumentado poco a poco en las últimas semanas a medida que los votantes se preocupan menos por la -deficiente- respuesta del Gobierno al Covid-19, y centran su atención en la economía.

El programa de Bolsonaro de ayudas en efectivo a los brasileños vulnerables fue un alivio para los consumidores afectados por los aumentos del costo de vida. Pero la decisión de la estatal Petróleo Brasileiro SA de aumentar los costos de los combustibles en hasta un 25% a principios de marzo, todavía podría significar un revés en los índices de aprobación de Bolsonaro en abril.

Los analistas pronostican que el actual presidente retendría en segunda vuelta los votos que coseche en octubre el ex juez y ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro (que tiene el 8% de las intenciones de voto en la primera vuelta según DataFolha), mientras que Lula podría cosechar los que genere el ex gobernador Ciro Gomes (cerca del 6%) que fue su ministro, tras dejar el PSDB de Fernando Henrique Cardoso (hoy eventual aliado del líder del PT para derrotar al actual presidente), para sumarse al izquierdista Partido Popular Socialista (PPS) con el que fue tercero en 2018.

Revaluación

El repunte de Bolsonaro se debe, en gran parte, al éxito del superministro de Economía, Paulo Guedes. diplomado en la Universidad de Chicago y ex funcionario de Augusto Pinochet en Chile (algo que él reconoce con orgullo), que fue el elegido por el mercado brasilero cuando el actual presidente armó su equipo para la campaña de 2018.

Quizás el mayor acierto en la gestión del ex militar, teniendo en cuenta los actuales indicadores de le economía brasilera: el real y las acciones de empresas locales lideran las ganancias mundiales este año, mientras los inversionistas internacionales siguen acumulando activos, atraídos por las altas tasas de interés y el repunte masivo de los precios de los productos básicos.

La moneda brasilera se fortaleció a 4,7663 por dólar, el nivel más alto desde marzo de 2020, extendiendo su avance a más del 16%, el mayor entre las 31 monedas principales del mundo. Y a medida que el real sube, el retorno del índice local de acciones de referencia en términos de dólares aumentó más del 30%, el más importante entre todos los índices de acciones nacionales auditados por Bloomberg.

Brasil ha estado atrayendo a inversionistas de mercados emergentes a pesar de la mayor volatilidad global, ya que los activos locales se benefician del repunte masivo de los precios de los productos básicos, y los instrumentos de renta fija ofrecen jugosos rendimientos luego de un intenso ciclo de restricción monetaria. Los inversionistas globales fueron compradores de acciones brasileñas en 53 de las 55 sesiones bursátiles del año, sumando más de 83.000 millones de reales (US$17.300 millones) en ese período.

Brotes verdes

Tras superar los 5 reales por dólar durante la pandemia, la repreciación del real podría acercarlo hasta los 4 reales por dólar, una marca psicológica importante para el electorado de clase media y alta brasilero: los salarios en el país vecino hoy están por debajo de la Argentina, pero en un ciclo alcista. Ecuador lidera el ranking de la región con un total de US$ 425 mensuales en enero de este año; seguido por Chile, con un valor de US$ 411; y Panamá se presenta en el tercer puesto, con un mínimo de US$ 326 por mes.

Los inversionistas extranjeros, que impulsaron el repunte del real en los dos primeros meses del año, están retomando sus apuestas tras permanecer al margen durante unas semanas debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Los extranjeros recortaron sus posiciones en dólares en US$ 3.900 millones entre el 14 y el 23 de marzo, mientras que las acciones locales atrajeron US$ 1.600 millones en la semana que terminó el 18 de marzo.

“Las valoraciones atractivas del Ibovespa, el carry extremo y el impacto positivo en los términos de intercambio, están firmemente establecidos”, sostuvo Álvaro Vivanco, jefe de estrategia de mercados emergentes de NatWest Markets, que recomendó la apuesta por el real frente al peso mexicano desde que comenzó la guerra en Ucrania.

Credit Suisse dijo que el real tiene margen de mejora adicional, porque sigue infravalorado, y la reciente ganancia solo revirtió parcialmente la gran depreciación de los últimos años. Los analistas del banco suizo marcaron en un informe que el diferencial de la tasa de interés real de Brasil con respecto a la de Estados Unidos está cerca de su máximo histórico, lo que respalda una mayor fortaleza de la moneda. Un ciclo virtuoso que podría hacer olvidar el desastre de Bolsonaro durante la pandemia, un ciclo inverso al de Donald Trump en las elecciones estadounidenses.