Oscars 2024: el recuerdo de los horrores del nazismo y una protesta propalestina

Oppenheimer, la película biográfica sobre el inventor de la bomba atómica, obtuvo un total de siete premios de la Academia, incluidos mejor película y mejor director para Christopher Nolan. Cillian Murphy ganó el premio al mejor actor por su interpretación del físico, Robert Downey Jr. obtuvo el premio al mejor actor de reparto por interpretar a su némesis Lewis Strauss.

La película de tres horas de Universal Pictures, de Comcast Corp., lideró las nominaciones con 13. También ganó por edición, cinematografía y música. Emma Stone ganó el premio a la mejor actriz por su trabajo en Poor Things, de la división Searchlight Pictures de Walt Disney Co.

El giro de la historia de Frankenstein se llevó a casa cuatro trofeos en total, incluidos diseño de producción, vestuario y maquillaje. Venció a Lily Gladstone, quien estaba en camino de convertirse en la primera nativa americana en ganar un Oscar por su papel en Killers of the Flower Moon, de Apple Inc..

Los premios marcaron una gran noche para la vieja guardia de Hollywood y una decepción para las empresas de streaming. Mientras que Searchlight de Universal y Disney obtuvieron puntajes con Oppenheimer y Poor Things, respectivamente, Netflix ganó solo por un cortometraje y Apple quedó fuera. MGM de Amazon.com Inc. distribuyó American Fiction, ganadora del premio al mejor guión adaptado.

En Nolan, la industria apoyó a un director que ha sido un defensor de mostrar películas en los cines y filmarlas en película, en lugar de digitalmente. Había sido nominado varias veces antes pero nunca había ganado un Oscar. Oppenheimer, una película de época que ha recaudado 954 millones de dólares en cines, se remonta a una época en la que las grandes producciones de Hollywood se llevaban a casa los principales premios de la industria, y no las películas de arte y ensayo de menor presupuesto que han dominado más recientemente.

El premio Da'Vine Joy Randolph a la mejor actriz de reparto dio inicio a la ceremonia. Randolph ganó por su interpretación de una cocinera en una escuela preparatoria en la película The Holdovers. The Boy and the Heron, de Studio Ghibli, se llevó el premio a la mejor película animada. El director Wes Anderson ganó su primer Oscar por el cortometraje de imagen real The Wonderful Story of Henry Sugar, distribuido por Netflix. La película francesa Anatomía de una caída ganó el premio al mejor guión original.

El premio al largometraje documental fue para 20 días en Mariupol, sobre la invasión rusa de Ucrania. Fue el primer Oscar otorgado a un cineasta ucraniano. “Es el primer Oscar en la historia de Ucrania, estoy honrado pero probablemente soy el primer director en decir que me hubiera gustado nunca haber hecho esta película”, dijo Mstyslav Chernov tras recibir el premio de la Academia por su desgarrador relato en primera persona de los primeros días de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El drama sobre el campo de concentración nazi The Zone of Interest, del estudio independiente A24, ganó el premio a la mejor película internacional. "Nuestra película muestra adónde conduce la deshumanización, en su peor momento. Ha dado forma a todo nuestro pasado y presente. Ahora mismo estamos aquí frente a personas que cuestionan el Holocausto", afirmó el escritor y director Jonathan Glazer. "Ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o el ataque en curso contra Gaza, todas son víctimas de esta deshumanización", continuó.

La 96ª ceremonia anual de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas fue conducida por Jimmy Kimmel y se transmitió por la cadena ABC de Disney. Afuera, manifestantes que coreaban “alto el fuego ahora” y “larga vida a Palestina” se manifestaron en Hollywood Boulevard frente al Teatro Dolby donde se lleva a cabo la ceremonia. Los mantuvieron detrás de vallas metálicas, con una fuerte presencia de policías con equipo antidisturbios después de que las autoridades les ordenaron dispersarse.

por R.N.