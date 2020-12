Papa Francisco: festejo de cumpleaños y nueva serie documental para Netflix

Jorge Bergoglio celebra en el Vaticano su octavo cumpleaños desde que fue elegido Papa, Y lo hará como en los últimos años cumpliendo con su agenda habitual de citas, aunque recibió miles de correos electrónicos, mensajes en redes sociales y cartas de felicitación, de líderes políticos y religiosos, incluido el emérito Papa Benedicto XVI.

El Papa Francisco, que cumple 84 años ha expresado en los últimos años que su deseo es por "una vejez con sabiduría, tranquila, religiosa, fecunda y gozosa", como expresó durante la Misa con los cardenales el 17 de diciembre de 2016. Ejes de la serie documental que produce Netflix y lo tiene como protagonista.

La docuserie de cuatro capítulos está inspirada en el libro "La sabiduría del tiempo", escrito por el padre Antonio Spadaro sobre sus conversaciones con el Papa respecto a la tercera edad. "Será una historia coral sobre la tercera edad narrada desde un punto de vista nuevo y original: los ojos de las generaciones más jóvenes", según comunica Netflix.

"Hombres y mujeres mayores de 70 años, procedentes de países de todo el mundo, charlarán entre sí frente a jóvenes menores de 30 años, cineastas todos ellos", explican desde el gigante del streaming. "Los ancianos tienen sabiduría. Se les ha confiado la tarea de transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, una comunidad, un pueblo", apunta el Papa en el libro publicado por Spadaro.

La voz de Francisco será el hilo conductor de los cuatro episodios de que constará esta serie documental dirigida por Simona Ercolani y producida por Stand By Me, que verá la luz en 2021 y cuyo título aún no se ha dado a conocer.

por R.N.