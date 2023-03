Donald Trump preso: cuáles son los escenarios legales que enfrenta

Existe una buena posibilidad de que Donald Trump sea acusado, posiblemente esta semana, por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, por pagarle a la estrella porno Stormy Daniels un suma de seis cifras en dinero en 2016 para guardar silencio sobre su supuesta aventura. Obviamente, sería un gran problema si los cargos penales realmente se materializaran, dado que ningún presidente en la historia de los EE.UU. ha sido acusado de un delito.

Dada la magnitud del caso, muchos se preguntan qué pasará si Trump va a prisión. Incluso varios tuiteros compusieron imágenes y memes que muestran al ex presidente luciendo el tradicional traje naranja de las prisiones estadounidenses (recordado por series como "Orange is the new black"). Y fueron difundidas en el programa de Jimmy Kimmel, el conductor de los recientes Oscar. Allí se muestra una seguidilla que acaba con la fuga de Trump para correr a un local de hamburguesas.

¿Cuáles serían los cargos contra Trump? Eso no estará claro hasta que la acusación realmente suceda, pero ha habido algunas pistas en los últimos meses. El New York Times informó que el caso puede incluir un posible cargo de falsificación de registros comerciales en virtud del artículo 175 de la Ley Penal de Nueva York.

Para demostrar que Trump cometió ese delito, los fiscales aparentemente necesitarían pruebas que demuestren que, a sabiendas, hizo que sus subordinados hicieran una entrada falsa en los registros de su empresa “con la intención de defraudar”. Para que la acción sea un delito grave en lugar de un delito menor, los fiscales también tendrían que demostrar que Trump falsificó los registros comerciales con la intención de cometer, ayudar u ocultar un segundo delito.

Ese segundo delito, según el Times, podría ser violaciones al financiamiento de campañas, que podrían complicarse entre las jurisdicciones estatales y federales, dado que las elecciones presidenciales se rigen por la ley federal y el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, trata con las leyes estatales. Como señala el NY Times es posible que “Mr. Bragg obtuvo evidencia no pública de algún otro delito previsto, como si hubiera alguna intención inicial de deducir los pagos como un gasto comercial en las declaraciones de impuestos estatales”.

¿Trump puede ir preso? De hecho sí: hasta cuatro años por una condena por un delito grave de adulterar sus libros. Según el Times, aunque “es estándar que los acusados ​​arrestados por delitos graves estén esposados, no está claro si harán una excepción con el Trump debido a su estatus” (Trump, quien ha afirmado que una acusación ayudaría a sus posibilidades de ganar las elecciones de 2024, podría querer una caminata criminal elaborada que involucre esposas, para que sus partidarios se irriten en su nombre).

Después de una lectura de cargos, Trump “probablemente sería liberado porque una acusación probablemente contendría solo cargos por delitos graves no violentos; según la ley de Nueva York, los fiscales no pueden solicitar la libertad bajo fianza en la mayoría de estos casos”. Para que esto se desarrolle, Trump, que ahora vive en Florida, tendría que viajar a Nueva York para enfrentar los cargos.

En caso de que el ex presidente decida ignorar la acusación y quedarse en Mar-a-Lago, las cosas podrían volverse más tensas. De nuevo, el Times analiza: "En el improbable caso de que el expresidente se niegue a rendirse, pondría al gobernador Ron DeSantis de Florida, su principal pero no declarado rival por la nominación republicana, en una posición política incómoda. Según la ley, el papel del DeSantis sería esencial y tendría pocas opciones legales además de aprobar una solicitud de extradición de Nueva York".

En enero de 2018, aproximadamente un año después de que Donald Trump asumiera el cargo, The Wall Street Journal reveló que en octubre de 2016, Michael Cohen, el entonces abogado del entonces candidato presidencial Trump, había pagado a la estrella porno Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels, US$130,000 para evitar que ella hiciera público un romance.

El bozal legal a Stormy Daniels sería “ilegal”. Y Cohen declaró ya que arregló el dinero del silencio bajo la dirección de Trump. El problema surge del hecho de que Trump se estaba postulando para el cargo en ese momento, y el pago del dinero secreto violaría las leyes de financiamiento de campañas, y que esto claramente se hizo para ayudar a las posibilidades de Trump de ganar las elecciones.

En 2018, Cohen se declaró culpable de participar en violaciones de financiamiento de campaña (entre otros cargos) y fue sentenciado a tres años de prisión. Entonces se habló de acusar a Trump pero nunca sucedió. Los fiscales federales de Nueva York investigaron el rolde Trump en el acuerdo de dinero secreto, pero cerraron su investigación en julio de 2019 sin una acusación, en parte “porque Trump era el presidente en ejercicio y según la política del Departamento de Justicia no podían acusarlo”. Pero ese escenario cambió. Y hoy la Casa Blanca lo tiene en la mira.