Volkswagen Touareg, la nave insignia

La tercera generación del Volkswagen Touareg se presento el año pasado en China, el SUV de lujo de la marca alemana llega a la Argentina para posicionarse en lo más alto de la gama de vehículos de la firma de Wolfsburgo.

Esta generación del Touareg, el frente del vehículo presenta cambios notorios como la incorporación de una parrilla cromada en la zona delantera, paragolpes inéditos, líneas más agresivas, entre otros detalles que le dan mayor personalidad, aunque respetando la esencia de la marca, las ópticas son Full LED con función Coming and Leaving Home y sistema Light Assist que activa los faros en la oscuridad, y cuando detecta otros vehículos, baja las luces para evitar deslumbrar a los demás conductores. En cuanto a sus dimensiones, es más largo y ancho que la generación anterior, cuenta con 4,88 metros de largo, 1,98 de ancho y 1,70 de alto.

Está equipado con neumáticos con medidas 255/60 y llantas de aleación de 18 pulgadas. En la pantalla de la consola central se puede visualizar el sistema de control de presión de neumáticos que permite medir de forma monitorizada el nivel de presión que lleva cada cubierta. El sistema alerta al conductor en el caso de que una de las ruedas no tenga demasiado aire.

En su interior se destaca el Innovision Cockpit, que combina un nuevo cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas con el sistema de Infotainment DiscoverPremium, y la pantalla touchscreen de 15 pulgadas que forma parte de la consola central. Posee cinco plazas y un baúl al que se accede con el portón automático con función “Easy Open”, que a través de un leve movimiento por debajo del paragolpes trasero, la tapa posterior se abre sin utilizar ni la llave, ni las manos. El espacio de carga de baúl es de 800 litros y en el caso de rebatir los asientos traseros, se puede extender hasta 1000 litros.

La configuración de equipamiento incluye asistencia de estacionamiento, climatizador automático con cuatro zonas, sistema multimedia Discover Premium con conexión de smartphone, tapizado de cuero Vienna, techo panorámico, acceso, cierre y encendido sin llave, control de crucero con limitador de velocidad, volante multifunción con cuero y levas, selección de perfil de conducción, freno de estacionamiento eléctrico y butacas delanteras ErgoComfort con regulación eléctrica, soporte para descanso de piernas, apoyo lumbar, calefacción y memorias para el conductor.

En Argentina se comercializa en una única versión con motor V6 turbodiésel con 258 CV, y 600 Nm de torque, que se combina con la caja Tiptronic con ocho velocidades y la tracción 4Motion (en las cuatro ruedas).

También posee bloqueo de diferencial electrónico y suspensión neumática autonivelante, con ajuste de altura y regulación electrónica de la amortiguación.

En el rubro de la seguridad, la tercera generación del Touareg que logró cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAP, ofrece controles de estabilidad y de tracción, diez airbags (frontales, laterales delanteros y traseros, de cortina y de rodilla para conductor y acompañante), Control Electrónico de Estabilidad (ESC), anclajes ISOFIX en las plazas traseras y detector de fatiga .

En cuanto a sistemas electrónicos de seguridad, también goza de los asistente de frenado, bloqueo electrónico del diferencial, control electrónico de tracción, distribución electrónica de frenado y sistema de frenado multicolisión.

Además, cuenta con cámara de retroceso, luces LED delanteras (con luz de marcha diurna), luces altas automáticas – con función Coming and Leaving Home y sistema Light Assist–, asistencia de arranque en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos y detector de fatiga.

La oferta de colores se compone de cinco opciones, Blanco Oryx efecto nácar, Negro efecto perla, Gris Silicio, Plata Antimonio y una nueva opción lanzamiento, Azul Acuamarina.

El Nuevo Touareg de Volkswagen tiene un precio a 125.000 dólares, con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.

FICHA TÉCNICA

Motor: V6 TDI

Potencia: 258 CV.

Cilindrada: 2,967 cm³

Cilindros: 6

Torque: 600 Nm.

Transmisión: Tiptronic, 8 velocidades

Tracción: 4WD

Combustible: Diesel

Norma de emisiones: EU5

Suspensión: Neumática autonivelante, ajuste de altura y regulación electrónica de amortiguación

Equipamiento: Control electrónico de estabilidad (ESC), Sistema de bloqueo de diferencial electrónico (EDL), Freno eléctrico con funciones Auto Hold, Hill Hold y Hill Start Assist, Alarma antirrobo con protección contra remolque, Detector de fatiga, Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos, Airbag delanteros conductor y acompañante, Airbag laterales delanteros y traseros, Airbag de cortina conductor y acompañante, Airbag de rodilla conductor y acompañante, Anclaje para asiento de niños con sistema ISOFIX y Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos.