Bruce Springsteen pollera: admitió que solo es "El Jefe" las tres horas que está en el escenario

“Creo que la parte más difícil de estar casada con Bruce Springsteen, y también estar en una banda con él, es que podrías volver a casa y él todavía podría pensar que está a cargo, ¿verdad?”, le preguntó, con cierta malicia, el conductor Howard Stern a Patti Scialfa, cónyuge del artista, en el episodio del miércoles del Howard Stern Show. En un animado reportaje, que The New York Post destacó en su portal, el excéntrico presentador indagó en la vida del matrimonio Springteen.

En el ciclo del afamado showman, el cantante de 75 años y su esposa de 71, compartieron cómo cambia su dinámica al pasar de actuar en el escenario con la clásica E Street Band a estar en casa solo uno con el otro. “¿Cómo se logra eso? ¿Hubo una discusión real en la que tuvieron que planificar, especialmente para sus hijos, cómo debería comportarse Bruce en casa?”, continuó Stern con cierto tono burlón.



Como era de esperarse, antes de que la estrella del rock tomara la palabra, su esposa contesto: “No, realmente. Siempre traté de no ser una esposa en el escenario. Realmente lo hice”, respondió Scialfa y añadió: “No quería llevar eso al escenario. Y Bruce siempre tiene este gran dicho, y dice: ''Es como en el escenario, ya sabes, pero tan pronto como quito el pie del escenario ‘Se acabó, nena’".

“Solo soy el jefe durante tres horas”, admitió el Springteen a Stern, de 70 años. “Luego entrego el título, felizmente”. Al dar una idea de su vida familiar con sus hijos Evan, de 34 años, Jessica, de 32, y Samuel, de 30,la pareja del cantante de "Born in the USA" y "Dancing in the dark" compartió: “Cuando entrabas a nuestra casa, especialmente cuando los niños estaban creciendo, no sabías a qué se dedicaban allí”.



Patti Scialfa ha sido miembro de la E Street Band de Bruce Springteen desde 1984 y, en 1991, contrajeron matrimonio. La agrupación instrumental fue el sostén musical más recordado en los recitales de “El Jefe” en todo el mundo.“No había nada en la casa que indicara que había alguien famoso allí o que se trataba de una situación abrumadora. No hay fotografías relacionadas con el trabajo ni nada”, confesó la mujer.

“Nuestros hijos no sabían lo que hacíamos hasta un día”, recuerda Springsteen y rememoró: “Creo que Evan llegó a casa después de primero, no, mucho más tarde, incluso de segundo o tercero, y dijo: ‘Oye, papá, ¿qué es ‘Tenth Avenue Freeze-Out?’”, haciendo referencia al famoso éxito de su padre del álbum de 1975 “Born to Run”.



Aprovechando la intimidad, Stern intervino: “Espero que le hayas dicho que ni siquiera lo sabes. Me encantan las buenas historias de amor, Patti. Y cuando te enamoras del jefe y él es literalmente como el jefe, ¿sabes a qué me refiero? ¿Es como si fuera tu jefe?”.“Tengo que decirte que nunca pienso en eso”, respondió Scialfa, a lo que su marido acotó: “No lo creo”.

En el nuevo documental de Springsteen, “Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band”, que se estrenó a principios de este mes en el Festival de Cine de Toronto, se puede decir con seguridad que el dúo es un equipo en todos los sentidos, algo en lo que profundizan. En el documental, Scialfa revela que le diagnosticaron mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre.

“De vez en cuando, asisto a uno o dos espectáculos y puedo cantar algunas canciones en el escenario, y eso ha sido un placer”, continuó la ex guitarrista de la banda y señaló: “Esa es la nueva normalidad para mí en este momento y estoy bien con eso”. La leyenda del rock simplemente dijo: “lo está haciendo bien”.