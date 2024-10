Cómo es la rutina de Paul McCartney en la previa de sus shows en Argentina

Una vez más Paul McCartney volvió a la Argentina. El cofundador de The Beatles se presentará por quinta vez en el país, trayendo en vivo sus más grandes éxitos con la banda de Liverpool y sus reconocidos hits como solista. 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run' y 'Let It Be' serán parte de un concierto que abarca los mejores momentos de los últimos 60 años del artista británico con la música.

“Got Back Tour”, es el nombre de la gira que el ex beatles y ex Wings estará dando por varios países del mundo. En Buenos Aires, se presentará el 5 y 6 de octubre en el estadio River Plate, marcando el regreso de McCartney a la ciudad después de 5 años. Pero, también, regresará a Córdoba, después de 8 años de su última presentación, presentándose en el Mario Alberto Kempes el 23 de octubre.

La llegada de McCartney a Buenos Aires se realizó de forma privada, evitando a la prensa y manteniendo una absoluta reserva. Algunas fuentes informaron que el artista aterrizó en el país, en un avión privado, entre el lunes a la noche y el martes a la madrugada. Los que lo pudieron tratar confirmaron que se lo vio delgado y elegante, junto con su actual pareja.

En estos momentos, el cantante inglés se encuentra alojado en “La Mansión”, la lujosa suite presidencial perteneciente al Hotel Four Seasons. Las siete habitaciones están siendo ocupadas en exclusiva por el británico. Como se esperaba, el régimen dietario del compositor de “Helter Skelter” es cien por ciento vegano y es un frecuente usuario de las instalaciones de gym del hotel.

Esta elegante suite ostenta decoración clásica del Viejo Continente, incluyendo antigüedades originales que evocan la Francia del siglo XVIII. Desde el amplio balcón de la habitación dispone de vistas al jardín. Además de un baño completo de mármol y un baño para visitas, el espacio dispone piscina, la torre y el Jockey Club.

La Suite Presidencial, con 180 m², cuenta con dormitorios, una sala de estar y otra que se usa como comedor o para reuniones. El costo de la estadía promedia los 10 mil dólares la noche, siempre dependiendo de la fecha que se elija reservar. Aunque es difícil encontrarla disponible. Históricamente, la construcción pertenecía a la familia Álzaga Unzué; pero la funcionalidad hotelera lo rediseñó y dispuso de un renovado corredor que conecta la Mansión con la torre del Four Seasons.

Considerado como uno de los rockeros multimillonarios de todos los tiempos, Sir Paul McCartney es el primer músico británico en contar con una fortuna de más de 1.000 millones de libras, que equivalente a 1.267 millones de dólares, según Sunday Times. La misma publicación estimó que son las regalías por la venta de los cientos de millones de discos de The Beatles y su etapa solista, además de las giras mundiales, lo que han generado esas ganancias, muchas de ellas batiendo récords de asistencia y recaudación.