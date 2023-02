Paul Mac Cartney y Ringo Starr se suman a The Rolling Stones

Los Rolling Stones y los Beatles fueron las bandas inglesas que protagonizaron una de las rivalidades generacionales más sonadas de la música durante los primeros años de la escena del rock británico de los 60. Y tras sesenta años de historia, estas dos agrupaciones convertidas en iconos musicales del siglo XX no han perdido popularidad, ni vigencia, siendo consideradas referencias culturales que cambiaron la industria del entretenimiento.

Es por ese motivo que una colaboración entre “La banda más grande del mundo” y los dos emblemáticos sobrevivientes de los fab four, conlleva un despliegue épico y de cierta despedida de una era en la historia del rock. Se estima que el futuro álbum del conjunto liderado por Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood se estrenara a mediados de 2023.

Según la revista Variety, Paul McCartney habría puesto su voz en uno de los temas del futuro álbum producido por el popular productor discográfico Andrew Watt. El semanario estadounidense también confirmó la participación vocal del baterista Ringo Starr en el estudio. Uno de los datos más relevantes del nuevo álbum es que contara con las interpretaciones inéditas de Charlie Watts, fallecido el pasado año cumpliendo su octava década de vida.

La producción del álbum entra ahora en la fase de mezclas. Jagger confirmó en el 2021 que la banda tenía ya “un gran número de canciones hechas”. Es por ese motivo que las sesiones de grabación tuvieron lugar en Los Ángeles hace pocas semanas. Pero se desconoce si McCartney y Starr cantarán en el mismo tema o lo harán en canciones diferentes.

Ganador del Grammy a mejor productor del año 2021, Watt ha trabajado recientemente con Ozzy Osbourne y con otros grandes representantes veteranos del Rock, como Pearl Jam o Iggy Pop. También ha dejado su huella discográfica en el terreno del pop, produciendo a Justin Bieber, Dua Lipa o Miley Cyus. “Fui a tomar una taza de té y por supuesto acabamos haciendo una canción”, declaro, en su momento, el vocalista de los Beatles sobre su encuentro con el productor en 2021.

El último álbum publicado por los Stones, "A Bigger Bang", data del 2005, si bien a lo largo de los años han sacado nuevas canciones. Lanzaron Blue & Lonesome en el 2016, un recopilatorio de versiones de blues. A pesar de su larga relación y rivalidad, los miembros de los Beatles y los Rolling Stones rara vez han colaborado musicalmente. El primer éxito de los londinenses fue una versión "I Wanna Be Your Man" de 1963, compuesto por el duo oriundo de Liverpool, Lennon - McCartney.

En 1967 fue probablemente el punto culminante en las relaciones entre los Beatles y los Stones, con el guiño en las portadas de sus álbumes lanzados ese año, "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" y "Their Satanic Majesties Request". En noviembre de 1968, Lennon y Yoko Ono interpretaron dos canciones para el concierto especial de televisión "The Rolling Stones' Rock and Roll Circus" como parte de un supergrupo único que también incluía a Richards en el bajo, Clapton en la guitarra principal y el batería de Jimi Hendrix Experience, Mitch Mitchell