Tiempo de verano en Buenos Aires

★★★★ El jazz puede encontrarse cómodo en los grandes escenarios de teatros y festivales, pero parecería que es en el “club” donde este género encuentra su mejor espacio. Por la cercanía con el público, por la mayor informalidad, por la frescura con que los artistas se permiten probar nuevas cosas y hasta por los ruidos más o menos molestos que produce la gastronomía que es parte de ese todo.

Buenos Aires es, desde hace tiempo y afortunadamente, una muy buena plaza para el jazz de clubes: hay varios y algunos de ellos con programaciones permanentes. En este caso, uno de los más importante, decidió arrancar el año con un “festival de verano” al que bautizó “Summertime”, por el que durante enero y febrero pasarán artistas tan variados como el Trío Corrente de Brasil, la cantante JJ Thames y el pianista Anhony Wonsey con su trío, aunque también unos cuantos argentinos como Adrián Iaies, Inés Estévez, Pablo Ziegler, el Trío sin tiempo, Delfina Oliver, Jorge Cutello, Manuel Fraga, Oscar Giunta, el Neotrío y unos cuantos más.

Dentro del staff más regular de Bebop Club está uno de los grandes trompetistas locales que aún joven ya tiene un lugar destacadísimo en nuestro país. Además, Mariano Loiácono con su big band, se ha transformado en el anfitrión de muchos de los visitantes extranjeros que llegan a ese local y que por lógicas limitaciones presupuestarias no podrían venir con bandas completas.

Esta apertura 2023 fue para uno de los grandes trombonistas del momento, un sideman de lujo que, más allá de encabezar sus propios proyectos, ha tocado con Chick Corea, Art Blakey, Jackie McLean, Eric Alexander, Joe Farnsworth, Avishai Cohen, Jimmy Green, David Hazeltine, Freddie Hubbard, Benny Golson, Christian McBride y Harold Mabern, entre tantos.

Para la ocasión, compartió el concierto con la orquesta en el que sonaron varios standards, su “fanky” “Song for my love” y una pieza del director/ arreglador Loiácono. Esta big band es un instrumento aceitado que tiene grandes solistas, entre otros, en Joaquín De Francisco, Gustavo Musso, Remiro Penovi, Pablo Raposo y Mauricio Dawid y que se luce en la voz de Julia Moscardini. Pero que dio un especial espacio a la presencia del invitado. Solista finísimo, improvisador inspirado, el trombonista no es un malabarista de las notas. Por el contrario, lo mejor suyo está en la sutileza, en la expresión melódica. Y en tal sentido, fue particularmente destacado su papel de “cantante” en “I remember Clifford” de Benny Golson o en el contrapunto que tuvo con Loiácono en “After you’ve gone”; dicho sea de paso, muy bien interpretada por Moscardini.