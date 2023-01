Rolling Stones vs U2: se reedita el versus con nuevos discos

Tras un año prolífico en la música, todo apunta a que el 2023 continuara el recorrido exponencial de los nuevos sonidos urbanos masificado en la última tecnología de la era digital. Sin embargo, diversos rumores acreditan que dos agrupaciones icónicas están produciendo sus nuevos álbumes para este año. Procedentes de las islas británicas, la legendaria banda inglesa The Rolling Stones y el emblemático cuarteto irlandés U2, dirán presente en estos meses.

Una increíble coincidencia que se remonta en la rivalidad entre las dos agrupaciones en los años 90. En ese momento, “Sus majestades satánicas” resurgieron de los dramáticos conflictos de la década pasada, con los exitosos álbumes “Voodoo Lounge” (1994) y “Bridges to Babylon”(1998). Mientras tanto, los referentes del rock alternativo irlandés se volcaban al pop comercial, de forma taquillera, con los discos Achtung Baby (1991), Zooropa (1993) y Pop (1997).

Pero el desafío entre los músicos no se encontraba tanto en las ventas de los álbumes. El negocio de las giras mundiales creció de manera vertiginosa por estas dos bandas que impusieron records absolutos en cantidad de países, fechas y recaudación en la última década del Siglo XX. Tanto los tours Zoo TV y Popmart, capitaneados por el conjunto liderado por Bono, como las giras Voodoo lounge Tour y Bridges to Babylon Tour de los Stones, posicionaron a las bandas como las más exitosas comercialmente de los 90. Un dato histórico que parece reflotar en la actualidad.

Este año, las novedades de la autoproclamada “banda de rock más grande del mundo” comenzarían con un nuevo álbum con material original. Algo que no ocurría desde The Bigger Bang de 2005, el último disco de la agrupación integrada, en ese momento, por Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts. Si bien no está confirmado de manera oficial por el sello, el guitarrista Ronnie Wood confirmó, al medio británico The Sun, que se encuentran trabajando en un nuevo disco y que estaría estrenándose este año.

“Estamos grabando el nuevo álbum ahora y nos vamos a Los Ángeles en unas semanas para llevarlo a cabo y terminarlo”, había afirmado el ex guitarrista de Faces, a mediados de diciembre, y agregó: “Charlie está en algunos de los temas y también el baterista Steve Jordan”. En esta conversación con The Sun se anunció que en algunos temas también se incluirán grabaciones inéditas del fallecido baterista Charlie Watts. El histórico músico y miembro fundador de la mítica banda londinense, murió el 24 de agosto del 2021.

Por otra parte, los irlandeses U2, poco activos desde que publicaron un EP navideño a finales del 2021 y que Bono editara sus memorias, se prevé que este año alumbren dos álbumes: una recopilación de grandes éxitos remezclados y otro con canciones inéditas. “Casi hemos terminado este álbum, pero vamos a sacar un álbum de rock ‘n’ roll. Así que no vamos a sacar esto, por el momento, pero les digo que es increíble”, anticipaba el vocalista de manera intrigante a los medios con respecto a los dos proyectos musicales.

Finalmente, el cantante irlandés concluyó: “Con la banda, pensé, esto no es lo que hacemos, y solo podemos hacer esas cosas si tenemos las habilidades para escribir canciones. ¡Así que fuimos a la escuela de composición de canciones, volvimos y estamos bien! Durante esos dos álbumes, ‘Songs Of Innocence and Experience’, nuestra composición volvió. Ahora tenemos que volver a poner la potencia de fuego del rock ‘n’ roll”.