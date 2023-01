Las 6 frases de Shakira a Piqué en la Session 53 de Bizarrap

Shakira lanzó, junto a Bizarrap, la esperada Session 53, repleta de mensajes en clave dirigidos contra su ex pareja, el futbolista español Gerard Piqué.

“Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”: en referencia a que Gerard Piqué fue campeón del mundo en 2010, pero terminó siéndole infiel, algo que la cantante colombiana todavía resiente, pero potencia a la hora de sus letras, sacándole rédito. “Una loba como yo no está pa tipos como tú”: referencia a su Shakira “Loba”, de 2009, uno de sus recordados èxitos. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique”, uno de los juegos de palabras más celebrados por los fans, ya que es una referencia al apellido de su ahora ex pareja. Refuerza de paso las críticas. “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, aludiendo a Clara Chia, la mujer con la Piqué le fue infiel. Es una referencia entienden algunos también a un tema de edad. Shakira de 45 es una década más "grande" que el ex futbolista del Barcelona. Chia tiene 22 años. “Tiene nombre de persona buena, “claramente” no es como suena/Tiene nombre de persona buena, “claramente” es igualita que tú”: otra alusión al nombre de Clara Chía, que tiene "nombre de persona buena", pero según Shakira no lo es. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”: hace tiempo que se sabe de las deudas de Shakira con el estado español. El año pasado se supo que la cantante iría a juicio por fraude fiscal por la suma de 14,5 millones de euros. Según lo que dice en la canción, el problema tendría mucho que ver con su expareja. También es una referencia a la casa que construyó Piqué a sus padres cerca de donde vivía con Shakira en Barcelona.

La canción resonó fuertemente en el público que sigue a Shakira, sobre todo el femenino, quien ya ve a la canción como un himno de empoderamiento. “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dice la estrella latina. Y es que desde que se separó de Piqué, eso es lo que ha hecho: los hits “Monotonía” y “Te felicito”, lanzados durante el año pasado, también son una contestación pública a su ex pareja.

Pero si en "Monotonía" la colombiana aun parecía estar más herida (“Mi vida ahora se basa en la monotonía/Mi mente reproduce días donde te tenía”) en “Te felicito” ya comienza a encolerizarse, aunque más veladamente que en su último hit: “Te felicito, qué bien bien actúas/ De eso no me cabe duda/Con tu papel continúas/Te queda bien ese show”. Ya en la nueva Session, que además de posicionarla a ella es un acierto de Bizarrap, las referencias son más directas y picantes.

Pero los señalamientos a Piqué no son solo en la canción, si no también en el video. En un momento, Shakira hace el gesto del número dos con ambas manos. Piqué solía dedicarle sus goles a la colombiana con ese gesto, el cual simbolizaba la fecha de nacimiento de ambos, (el 2 de febrero 2/2 de 1987 y 2/2 de 1977 respectivamente).

Hay más claves numerológicas: el número favorito y el que Piqué luce en la espalda de su camiseta es el 3, y la canción dura exactamente 3:33 minutos. También, en un momento la cantante manifiesta que ella “vale por 2 de 22”: 22 es la edad de Clara Chía, y lo dice justo en el minuto 2:22 de la canción.

En redes sociales los comentarios no cesaron. Y en Twitter, los fans de “la loba” no dejaron de comparar esta ruptura con el momento donde Shakira rompió con Antonito De La Rúa, su otra gran relación. Los amores de la colombiana siempre tienen un correlato con su producción musical. Si en el mejor momento de la relación con De La Rúa Shakira compuso clásicos como “Días de Enero”, “Suerte”, “Que me quedes tú” o “Underneath your clothes” - en el video de esta canción incluso aparece Antonito - muchos fans alegan en redes que las canciones “Amarillo” y “Me enamoré”, compuestas por Shakira durante su relación con Piqué, no son tan buenas como las dedicadas a Antonito. Lo que sí es seguro es que el enojo que la estrella experimenta con esta ruptura supera, por mucho, el de la ruptura anterior.

