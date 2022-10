El libro más esperado. Las memorias de George Harrison

En 1980, la editorial Génesis lanzó el libro de memorias de George Harrison, escrito por el mismo artista. El éxito del lanzamiento se basó en que se trataba de una edición limitada que llevaba la firma del propio músico y de la que se hicieron tan solo dos mil ejemplares, al elevado valor de 335 libras esterlinas cada uno. Por supuesto, actualmente los ejemplares de aquel lanzamiento de hace más de 40 años cotizan a un precio altísimo. Un verdadero desafío a la devoción y al coleccionismo por The Beatles .

Las editoriales Simon & Shuster y Chronicle Books ofrecieron posteriormente ediciones con una cotización de venta mucho más económica, prescindiendo de parte del material a todo color que se encontraba en el lanzamiento original. El año pasado, Libros del Kultrum publicó en España “I. ME. MINE. Letras y memorias” de George Harrison, incluyendo el material descartado en los ejemplares anteriores. Ese volumen llega este mes a las librerías argentinas. El precio no es tan algo como el original, pero habrá que hacer un esfuerzo para comprarlo: cuesta $ 8990.

Además de los manuscritos de las letras y otras curiosidades, la publicación resalta una amplia selección de fotografías del archivo familiar y personal del "beatle", a la vez que incluye inscripciones lisérgicas en cada imagen. La obra del guitarrista, fallecido en 2001, es reconocida en su labor con la banda de Liverpool, con temas legendarios como “Something” y “I Need You”, y también en su etapa solista en los 80 con el hit “I got me mind set on you” y su participación en The Travelling Willburys.

“No puedo soportarlo más. Decidí: hasta aquí hemos llegado. Esto ya no es divertido, estar en esta banda es deprimente, todo esto es una mierda, gracias, me marcho… John y Yoko tenían terribles berrinches y se pasaban el tiempo gritándose el uno al otro. Me fui de la banda, volví a mi casa… y escribí esta tonada”, es parte de un fragmento del rockstar, que adjunta este texto sobre la canción Wah-Wah, incluida en su obra All Things Must Pass.

En 640 páginas, se realiza un recorrido mental del músico antes, durante y después de los "Fab Four", derivadas de las conversaciones grabadas y transcritas con el jefe de prensa de la agrupación británica Derek Taylor. Con pasajes anecdóticos en las que se refiere su labor como productor cinematográfico del film "La vida de Brian" de los Monty Phyton, sus romances juveniles en plena época de furor de la banda y su amistad con John Lennon, Paul Mc Cartney y Ringo Starr. Un relato autobiográfico sin interferencias, ni autocensuras, de su vida personal y su desarrollo creativo, al "módico" precio de 8.990 pesos.