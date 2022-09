Filba 2022: Comienza el Festival Internacional de Literatura

"Un festival es una forma de activismo cultural porque piensa la literatura como un acontecimiento, como una práctica estética pero también política que desborda los libros para intervenir en nuestras vidas.", es la premisa inicial de FILBA 2022 . El encuentro literario porteño se desarrollará del 28 de septiembre al 2 de octubre, en el Museo Malba (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415), Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), Galería Ruth Benzacar ( Juan Ramírez de Velasco 1287), Eterna Cadencia (Honduras 5574) y la Librería Aristipo (Raúl Scalabrini Ortiz 605), con entrada libre y gratuita.

María Negroni, Claudia Piñeiro, Pedro Mairal, Beatriz Sarlo, Ariel Schettini, Leila Guerriero, Vivi Tellas, Sebastián Hacher, Cynthia Rimsky, Hinde Pomeraniec, Santiago Llach y Hernán Ronsino, entre otros, son algunos de las decenas de escritores presentes en el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires 2022.

En tan solo cinco dias, el festival literario será sede del vínculo entre diferentes lectores y distintos autores. Entrevistas, diálogos, talleres, lecturas, recitales poéticos, performances y conversaciones, son algunas de las propuestas al público que será ofrecido en las diversas sedes. Con casi 60 actividades gratuitas, el visitante podrá recorrer distintos momentos, como ser recibido con una copa de vino, disfrutar de un recital de poesía en FILBA Noche, comprar los libros que quieras y llevar el ejemplar firmado, además de contar con bibliotecas abiertas y charlas temáticas.

Entre los escritores internacionales invitados al evento se destacan: el chileno Diego Zúñiga, el autor boliviano Edmundo Paz Soldán, los británicos Julia Armfield, Tim Maughan y Andrea Wulf y el estadounidense McKenzie Wark. Sin embargo, el plato fuerte es la llegada de Laurie Anderson, la escritora, directora, artista visual y vocalista que ha creado obras que abarco un amplio espectro en el mundo del arte, el teatro, la música experimental y la tecnología.

La viuda del cantante Lou Reed tuvo un inicio vinculado a la música con "O Superman" en 1981, que se sumaría con su participación en la banda sonora de su largometraje Home of the Brave (1986) y Life on a String (2001). La creatividad y versatilidad performatica de la norteamericana es reconocida por sus espectáculos en vivo, que van desde la simple palabra hablada hasta elaboradas actuaciones escénicas multimedia, como Songs and Stories for Moby Dick (1999).

Originada en 2009 con el objetivo de promover la literatura en todas sus formas y a diferentes tipos de lectores, FILBA estuvo presente como un encuentro activo entre la escritura y la lectura. “El poder del libro como canal de expresión de la palabra insurrecta, la que incomoda o combate, es histórico: páginas de miles de libros han sido fundamentales para sacudir conciencias, impulsar luchas sociales e incluso, nos atrevemos a decir, mejorar el mundo”.

por R.N.