Abbey Road: los mejores memes y tributos a la foto de los Beatles

El último disco de los “Fab four” obtuvo su popularidad no solo por sus canciones, también en su portada. El fotógrafo Ian Macmillan retrató en seis fotos a The Beatles, para seleccionar la quinta como la foto definitiva del álbum "Abbey Road" de 1969. Y la imagen de los músicos cruzando en fila la calle londinense en dirección a los estudios de EMI es imitada desde entonces por fanáticos de todo el mundo.

"Come Together" y "Something" serian las canciones más representativas de la obra musical. Producido por el legendario George Martin y diseñado por el ingeniero de sonido Geoff Emerick, el estreno fue numero uno de los principales charts del mundo. Incluso décadas después mantiene su vigencia: llegó al puesto número 1 en Gran Bretaña en el 2019.

Memes y tributos homenajean el momento que se disparó la cámara. Pasando al imaginario popular el camino hacia los estudios de grabación de la compañía EMI, que posteriormente serian rebautizados definitivamente como los estudios Abbey Road.