Un día como hoy salía "Revolver": intimidades del disco que cambio a The Beatles

“La banda venía ya con sus requerimientos para encontrar un sonido distinto, sobre todo John, aunque nunca sabía muy bien cómo expresarlos, y menos aún cómo sacarlos adelante. Pero para mí era maravilloso poder hacer mis trucos”, declaro Geoff Emerick , el responsable en la ingeniería de sonido del álbum Revolver , el álbum que transformo a The Beatles.

El disco fue el último lanzado antes de que la banda decidiera abandonar los escenarios y las giras, a favor de la experimentación en los estudios de grabación. Un cambio notorio y arriesgado que ya se vislumbraba en la producción del álbum anterior, "Rubber Soul". El 5 de agosto de 1966, Revolver llego a las bateas de las disquerías y se consolidó como el más vendido de la banda hasta el momento.

El diseño sonoro tuvo su desafío técnico que la crítica especializada alabo, aun décadas después de su estreno, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 3 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en 2003. “Lo primero fue conectar la señal del bajo de Paul a un altavoz grande que podría responder mejor a las frecuencias graves que un pequeño micrófono. Mis jefes me miraron como si estuviera loco pero me dejaron. Y el instrumento de Paul comenzó a escucharse más potente en las grabaciones de estudio”, confiesa Emerick.

El grupo estaba pasando por un gran cambio, reflejado por el principio de la era psicodélica de la banda, precedido con la experimentación de George Harrison y de John Lennon con el LSD y el creciente interés de los mismos con diferentes conceptos filosóficos. The Psychedelic Experience: A Manual Based on the Tibetan Book of the Dead, escrito por el referente de la contracultura Timothy Leary fue una influencia destacada en el momento de creación del álbum.

La dinámica creativa de la agrupación de Liverpool en ese entonces era motivo de observaciones y rumores, Geoff Emerick confiesa: “El que verdaderamente estaba a cargo era George. Él me eligió. John era el talento. Y tenía un espíritu más rockero. Los pequeños errores los dejaba pasar. Paul, en cambio, era implacable. Y Ringo no hablaba, tocaba cuanto le pidiéramos hasta las cuatro de la mañana, cuando se paraba, se ponía su abrigo, y entonces dábamos por terminado el día sin que nadie dijera nada. Agotados”.

La influencia de Revolver continuo en los álbumes posteriores como "Sargent Pepper´s" y "Abbey Road" de los cuatro de Liverpool. Emerick relata: “Fue un desafío atrás de otro. John todo el tiempo venía con ideas. Y Paul estaba ahí para asegurarse de que salieran perfectos o no se incluyeran. Puse micrófonos en lugares extraños de la batería de Ringo, contra lo que eran las convenciones de EMI en esa época".

Revolver fue grabado en los Estudios EMI consta de 14 canciones en total, siete en el lado A y lo mismo en el Lado B. Cada integrante de la banda se destacó en la elaboración de los temas. Un breve repaso de los aportes más reconocidos de John Lennon , Paul Mc Cartney , George Harrison y Ringo Starr.

“Tomorrow Never Knows” fue presentada por Lennon al resto de la banda y a su productor George Martin. Primero denominada “Mark 1”, fue la canción de estreno en el diseño del disco. Voces de efecto de una gaviota o un indio americano, sumado al uso del mellotrón y la inspiración de la música concreta del músico alemán Stockhausen daba el puntapié inicial de la transformación sonora.

“Eleanor Rigby” fue compuesta por Mc Cartney , enmarcando la voz en un intenso arreglo de cuerdas grabado por George Martin. Según el productor, su arreglo instrumental estaba inspirado en la partitura que Bernard Herrmann había hecho para la película francesa Fahrenheit 451 de François Truffaut. El enigma de quien fue Eleanor Rigby fue respondido por el propio compositor aduciendo que el nombre fue sacado de una actriz del film Help! (Eleanor Bron) y el apellido, de las tiendas “Rigby” de la ciudad Bristol.

"Taxman" es la elegida para la apertura del álbum. Creación de George Harrison con una clara referencia a la política impositiva a los ingresos de grandes contribuyentes del gobierno británico y que, en ese entonces, afectaba a los miembros de la banda.

"Yellow Submarine" es cantada por el baterista Ringo Starr. La composición acreditada a la dupla Lennon- Mc Cartney llego al segundo puesto del listado del Billboard de Estados Unidos ese mismo año.