Feria de editores: por qué las pequeñas editoriales son un éxito

“Era un domingo y nadie quería venir. Les pareció un plan horrendo estar vendiendo libros un domingo. Eran 15 editoriales en el bar de FM La Tribu. Después, llegó la tormenta de Santa Rosa y se inundó la calle Lambaré. Hasta que no bajó el agua no vino nadie”, así describe Víctor Malumián las condiciones en que se realizó la primera edición de la Feria de Editores, el evento que reúne a las editoriales independientes y que se ha convertido en uno de los encuentros más importantes del mundo del libro en la Argentina.

Nueve años después de esa primera Feria, en la edición 2022 de la FED (tal, la sigla con la que todos la conocen) habrá 280 editoriales. Entre ellas, alrededor de 40 vienen del exterior y un número similar, del interior del país. El año pasado la visitaron 16.500 personas y este año se esperan aún más. Por eso, el lugar de encuentro será el C Complejo Art Media (Corrientes 6271), en tres jornadas (5, 6 y 7 de agosto, de 14 a 21) cargadas de actividades, visitas y, por supuesto, buenos libros.

En el transcurso de estos nueve años, Malumián (41) se transformó en una figura muy importante en el mundo editorial. Junto a su socio, Hernán López Winne, con quien comparte también la dirección de la editorial Godot, supo potenciar la tarea de muchas pequeñas editoriales, cuyo estilo de trabajo marca tendencia aquí y en el mundo. Porque son estas empresas mínimas, con ganancias muy módicas, las que hoy instalan en el mercado los títulos que mejor representan a la época.

Desde este ángulo del mercado, lejos de la operatoria de los grandes grupos editoriales multinacionales, Malumián es uno de los actores del sector que mejor explica la situación del libro hoy. Cómo es el público lector, quién escribe y cómo se difunden los títulos, son algunas de las cuestiones que explicó a NOTICIAS en esta charla, pocos días antes del inicio de una nueva edición de FED.

Libros, pandemia y lectores

NOTICIAS: En los últimos años se habló de mucho de la crisis del libro, ¿la pandemia mejoró la situación?

Víctor Malumián: Mejoró pero no tanto. Los grandes ganadores de la pandemia son los servicios de streaming, no los libros. Del tiempo ocioso de las lectoras y lectores, nosotros nos llevamos un porcentaje muy chico. Hace décadas que el libro ha dejado de tener el monopolio de la portabilidad cultural. Hoy llevás en el celular ilimitadas horas de música. Podés consumir películas y series en el transporte público. De las pocas estadísticas oficiales que tenemos, una investigación del Ministerio de Cultura de la Nación muestra como la lectura cayó, de 3 libros por persona al año en 2013-2014, a un libro y medio promedio en 2019. Las nuevas generaciones cada vez ven menos al libro como eje de transmisión de la cultura y el conocimiento. Pero todavía quedan resabios de lo que el libro representó. Todavía una política o político que se precien, cuando inicia su campaña, saca un libro.

NOTICIAS: ¿Cómo se enfrentan a este panorama las editoriales independientes?

Malumián: Las editoriales pequeñas y medianas han sabido atender mejor y escuchar a sectores específicos. Por ejemplo, aquellos a los que les interesa la novela policial o la traducción contemporánea del coreano, etc. Para una editorial grande esos segmentos son demasiado chicos como para poner a rodar su maquinaria.

NOTICIAS: ¿Cómo es ese público (16.500 personas en la última edición) que va a la Feria?

Malumián: Tiene entre 25 y 45 años. Con estudios universitarios, muy lector. El ticket promedio de lo que gastan son dos libros. Un público muy informado, que sigue medios especializados. La mayoría son de CABA. Tienen buen poder adquisitivo y una gran proporción, no tiene hijos. Un dato interesante, es que el 50 por ciento de la gente que viene a la FED no va la Feria del Libro, aunque muchos sellos están en forma grupal también allí.

NOTICIAS: Todo el mundo tiene la sensación de que hay demasiados libros. ¿Esa cantidad es buena para el mercado o lo desborda?

Malumián: La cantidad de títulos que lanzan los grandes grupos editoriales (N.de R.: Penguin Random House y Planeta son los grupos multinacionales con filiales en Argentina más grandes) es superior a todo el ecosistema independiente. La mayoría de las editoriales independientes saca una o dos novedades al mes. Las más chicas, no más de 4 o 5 en el año. El problema, en las grandes empresas, son los títulos “inventados”, del estilo “Cincuenta sombras de Grey”. El primer volumen la “pega”, el segundo vende bien, el tercero más o menos y el cuarto va para atrás. Esos libros no aportan a la bibliodiversidad. El otro problema es que muchos de esos títulos tienen que salir con tiradas muy superiores a las de las ventas reales para lograr una buena exhibición: pilas en las mesas de novedades, vidrieras llenas de ejemplares. ¿Hay que editar menos? Sí, seguro. Y el rol de un editor o editora es curar. Las editoriales pequeñas curan muy bien el segmento donde quieren publicar. Las grandes hacen tiradas más numerosas y eso consume papel, energía, deja huella de carbono, ocupa lugar en las librerías y en los camiones que van y vienen en la devolución. Hay que publicar menos, hay que tener tiradas más inteligentes, pero esto pasa hace mucho tiempo. De hecho, Gabriel Zaid escribió un ensayo muy importante sobre el tema, “Los demasiados libros”, en 1972.

NOTICIAS: ¿Por qué tanta gente quiere escribir? Tal vez no son buenos lectores pero quieren ser escritores.

Malumián: Creo que hay una mezcla de factores. Una gran parte de la nueva literatura ya no está pasando por el libro impreso sino por blogs o plataformas como Whattpad. De hecho, lo que más más recomendamos a los autores y autoras nuevos es que vayan a lecturas, cuenten lo que están escribiendo y se fijen en la reacción del público o de la gente. También que empiecen a publicar en las redes sociales. Para sacar un libro hay tiempo de sobra.

NOTICIAS: ¿Cómo se difunden los libros, cuáles son los mejores canales?

Malumián: El boca a boca es inmejorable, la gran pregunta es cómo se llega a él. Hay una multiplicidad de estrategias. Estamos viendo que es más importante la nota de un periodista particular, aunque no le guste todo, que la nota genérica sin firma. Es lo mismo que el librero o la librera que te conocen. Los periodistas empiezan a tener una marca propia, entonces, cuando vos salís a recomendar un libro genuinamente, eso se nota y multiplica.

NOTICIAS: Debe doler bastante que los autores que descubren las independientes terminen pasando a las grandes editoriales.

Malumián: Por lo pronto, esto derriba la idea de que las independientes no tienen capacidad de difundir a los autores. Y es lo contrario. Las multinacionales van a buscar lo que hacen las independientes, y no van tan profundo. Buscan lo que fue descollante ese año. En una editorial independiente vas a tener mejor distribución y tu título se va a reimprimir, porque vos vas a ser un autor “cabeza de lanza” en ese catálogo. En ese catálogo no vas a ser uno más.