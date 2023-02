Super Bowl 2023: el regreso de Rihanna y la invitada secreta

El Super Bowl 2023 se jugará en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale, que tiene capacidad para 78.600 espectadores. Pero se esperan más de 200 millones de televidentes en todo el mundo. El partido, entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, se transmitirá desde las 18:30 horario del Este de los Estados Unidos (20:30 hora de Argentina).

Como todos los años, una de las atracciones será el show de medio tiempo que, en esta ocasión, estará protagonizado por Rihanna. La cantante admitió que cuando recibió la oferta para ser la estrella central del show tuvo muchas dudas antes de aceptar. "Estaba como, '¿Estás segura? Parí un bebé hace tres meses. ¿Debería estar tomando decisiones tan importantes en este momento? Tal vez me arrepienta”, declaró la vocalista pop a los medios.

“Cuando te volvés madre, hay algo que pasa que te sentís como que podés conquistar el mundo, que podés hacer todo. El Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo y aunque eso dé miedo, también hay algo emocionante en el desafío”, analizó Rihanna y sumó: “Es relevante que mi hijo vea eso”. Aun así, la cantante expresó, en una entrevista para Hollywood Reporter, que convertirse en madre le dio la energía que necesitaba para enfrentar este gran evento

En cuanto al show, la artista oriunda de Barbados confirmó:”La lista fue el desafío más grande. La parte más difícil. Elegir como usar tus 13 minutos al máximo y al mismo tiempo celebrar. Pero estoy segura de que va a ser una celebración de mis canciones en el mejor de los sentidos”. Tras seis años alejada del centro de la movida musical internacional, se estima que su regreso será a lo grande en el Super Bowl LVII.

Only Girl (in the world),We Found Love,Diamonds, Love on The Brain, Umbrella, Don't Stop The Music y Can't Remember to Forget You, son algunas de las emblemáticas canciones que podría interpretar Robyn Rihanna Fenty. Un dato curioso, al contrario de lo que se piensa, los artistas que se presentan en el show de medio tiempo no reciben ningún pago por parte de la organización, lo que sí cubre la NFL son los costos de producción del espectáculo. El beneficio que obtienen al participar en el Halftime Show del Super Bowl es la repercusión mediática y el aporte de los patrocinadores.

Rihanna se une a una lista exclusiva de artistas célebres que se han presentado durante los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl, incluidos Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer López, Shakira y The Weeknd, entre otros. El año pasado, el hip-hop fue celebrado con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

Una de las especulaciones es la participación de algún invitado musical en el escenario del evento. La duración aproximada de un show de medio tiempo en un Super Bowl es de 13 minutos, por lo que los artistas deben elegir bien su selección musical y su convidado. Rihanna ha hecho muchas colaboraciones a lo largo de su carrera musical, por lo que sus posibles invitados podrían ir desde artistas como Jay-Z, Calvin Harris, Drake o incluso Eminem o Shakira.

Sin embargo, uno de los rumores, lejos de estar confirmado, es la participación escénica y musical de Britney Spears. La cantante rubia de temas icónicos como “Baby One More Time” y “Toxic” es una de las fichas más deseadas para sumarse al tablero. Lamentablemente, muchos comentarios abundan sobre su estado de salud mental en las ultimas semanas. Después de varios años de litigio legal contra su padre, muchos especulan que la ex pareja de Justin Timberlake y Colin Farrell podría tener su redención al subirse al escenario para desempolvar su cetro de Princesa del Pop.