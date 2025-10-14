Pan y circo: por qué en el Gobierno no pudieron bajar a Milei de su concierto

Hay una sola razón por la que sucedió el show presidencial en el Movistar Arena. No es la que ensayaron los funcionarios presentes en los días previos y posteriores al evento del 6 de octubre, donde se hilaban frases como “volver a las bases” o “recuperar la mística”. Ese fue apenas el discurso oficial que encontraron para encauzar algo que no tiene explicación política, estratégica o incluso racional. Algo que se llama Javier Milei. El Presidente fue quien insistió desde principios de año con la idea de hacer un recital. Se había quedado con las ganas luego de lo que sucedió en 2024 en el Luna Park, cuando presentó su libro anterior (que, como comprobó este medio, también tenía plagios) y cantó con su banda “Panic Show”.

Pero ahora quería más. De hecho, estaba tan convencido de llevar adelante el espectáculo que no hubo quién se animara a decirle de frente lo que muchos miembros del Gobierno sugirieron en estos días con el grabador apagado: que era una locura, en medio de un momento tan complejo de la administración y con el narcoescándalo de José Luis Espert todavía latente. Pero la disociación no solo es de Milei con la realidad argentina sino, también, con su propio gobierno. Cada vez más se abre una brecha entre los caprichos del mandatario y los consejos que le dan quienes lo rodean. Es que el libertario cree que el show tiene que seguir.

“Soy Javier Milei. No seré famoso como economista pero sí como rockstar”. Esas fueron, literales, las primeras palabras del libertario en la televisión argentina. Fue el 28 de abril de 2015, en el programa de Mariano Grondona, su primer paso de esa carrera mediática que luego lo llevaría a triunfar en la política. Esa frase en su debut era mucho más que una humorada: durante gran parte de su compleja adolescencia el entonces joven Milei intentó sin éxito triunfar como cantante en una banda de rock, muy influenciada por la música de los Rolling Stones.

La historia, claro, ahora parece repetirse como burla. Es que ni la primera línea del oficialismo estaba convencida del acto. Algunos que hablaron con el asesor Santiago Caputo aseguran que él mismo estaba resignado a seguirle los caprichos al mandatario, empecinado en cumplir su viejo deseo de ser aclamado por una multitud mientras cantaba. Milei tocó nueve temas, clásicos del rock nacional, durante más de una hora. Reversionó algunos para agregarle alguna bajada de línea proselitista o para mezclar insultos hacia Cristina Kirchner. También hubo videos que jugaron con el contenido de fondo del último libro (“La construcción del milagro”, de la editorial Hojas del Sur), en los papeles la excusa formal del evento: clips donde se mostraba a Milei como un Jedi, de la saga Star Wars, o imágenes de su presidencia donde se lo daba como un héroe místico. No sólo en la elección del título del libro estubo presente el mesianismo que inunda al Presidente y a todo su Gobierno.

Los funcionarios que hablaron durante el acto -estaba todo el Gabinete salvo Luis Caputo, de viaje en Estados Unidos, y Guillermo Francos, que, como sucedió en el día de la derrota electoral bonaerense, volvió a faltar sin una excusa convincente- insistieron con la idea de que el evento apuntaba al “núcleo duro” y a “recuperar la energía” para el último tramo electoral. La verdad, cuando se trata de Milei, suele ser mucho más simple.

Más allá de la música, lo que apareció en el Movistar Arena fue la interna. Hasta tomó algún ribete del espectáculo, al materializarse en colores: los de remera violeta eran de “La Púrpura”, la agrupación de Sebastián Pareja y Ramón “El Nene” Vera que responde a Karina Milei, mientras que los que usaban rojo eran “Las Fuerzas del Cielo”, del caputismo, que también escoltaron al Presidente en su ingreso al escenario. La puja se hizo sentir: la pulseada por ver quién llevó más gente estuvo presente desde el minuto cero, mientras que los soldados del asesor estrella hicieron correr la versión de que Pareja había copado con “aparato”, es decir militancia rentada. El único que se animó a sostenerlo en público fue Flavio Arenales, el “intelectual supremo” del streaming Carajo, un albañil pai umbanda que dice haber sido clave en la victoria de Milei gracias a una batalla mística que libró el día de la elección contra “el Maligno”: “Seguimos con gente arriada por Vera. Una vergüenza, todos tipos encapuchados y cara de mafia”, sostuvo en sus redes.

Esa noche hubo una novedad que no pasó desapercibida para Karina, que ya venía masticando bronca con la decisión de Milei -que no fue consensuada con ella- de entrar al escenario con el caputismo. Es que Agustín Laje, que habló antes de Milei, le dio en público el apoyo a “Las fuerzas del Cielo” que venía sosteniendo en privado, cuando las resaltó en su discurso. La secretaria general no olvida estos gestos. Habrá que ver qué sucede en el próximo show de Milei. Si es que lo hay.