Rovira 100: el renacimiento del tango moderno desde Bruselas

En tiempos en que el tango parece haberse fosilizado entre la nostalgia y el turismo, un grupo de músicos con base en Bruselas vuelve a demostrar que el género sigue siendo una forma viva, compleja y profundamente moderna. SONICO, el ensamble fundado en 2015 por el bandoneonista chileno Lysandre Donoso, cumple diez años de existencia y celebra el centenario del compositor argentino Eduardo Rovira con un proyecto que lo coloca, por fin, en el lugar que merece dentro de la historia del tango contemporáneo.

Su nuevo álbum, ROVIRA 100, es mucho más que una conmemoración: es una obra de reconstrucción y reinvención sonora. Grabado en Buenos Aires durante su gira latinoamericana de 2025 —que culminó con una presentación histórica en el Teatro Colón—, el disco revisita dos trabajos fundamentales de Rovira: Sónico (1969) y Que lo Paren (1975). Ambos fueron reensamblados tras un largo proceso de investigación de archivo y reconstrucción de partituras, en buena medida perdidas o deterioradas con el tiempo.

El resultado es una grabación que suena tanto a rescate como a manifiesto. SONICO entiende la música de Rovira no como una reliquia del pasado, sino como una anticipación del presente: un lenguaje de fronteras que absorbía jazz, vanguardia académica y ritmos quebrados mucho antes de que el tango se atreviera a hacerlo.

El otro revolucionario del tango

A menudo descrito como “el otro Piazzolla”, Rovira fue en realidad su contrapunto más radical. Mientras Piazzolla llevó el tango al terreno de la melodía lírica y el lirismo dramático, Rovira exploró su costado rítmico, cerebral y cinematográfico. En su música hay atmósferas densas, polirritmos, estructuras asimétricas y un lirismo oscuro que anticipa el jazz modal o incluso ciertas corrientes del rock progresivo.

La revista Gramophone sintetizó bien esa singularidad: “Para quienes disfrutan de la música de Piazzolla, la de Rovira debería resultar igualmente gratificante, si no una revelación”. Y esa revelación llega ahora, de la mano de un grupo europeo que supo comprender la profundidad de su estética mejor que muchos argentinos.

Una década reviviendo un legado

Desde su creación, SONICO se ha propuesto reconstruir la historia perdida del “tango nuevo”. Sus versiones se apoyan en material histórico, pero no buscan el museo: buscan el pulso. La formación —Donoso en bandoneón, Alejandro Schwarz en guitarra eléctrica, Stephen Meyer en violín, Ariel Eberstein en contrabajo e Ivo De Greef en piano— logra una fusión de precisión técnica y energía contemporánea que hace vibrar nuevamente el espíritu vanguardista de los años sesenta porteños.

En estos diez años, SONICO ha actuado en algunos de los escenarios más prestigiosos de Europa, como el Concertgebouw de Brujas, la Philharmonie de Luxemburgo o el Heidelberger Frühling Festival. En 2026 debutarán en la Elbphilharmonie de Hamburgo y en BOZAR Bruselas junto a la Brussels Philharmonic, con la monumental Sinfonía de Tango.

Una celebración en movimiento

La campaña de lanzamiento de ROVIRA 100 comenzó el 2 de septiembre con la presentación del arte de tapa y continuará hasta fin de año con singles, visuales y una edición física de colección distribuida mundialmente por NAXOS Deutschland. Cada pieza del calendario —desde Majo Majú hasta Ritual, pasando por los homenajes visuales a Alfredo Gobbi y Pedro Santillán— funciona como una puerta de entrada a ese universo rovireano donde conviven la melancolía del arrabal y la abstracción de la música contemporánea.

El mérito de SONICO no radica sólo en la ejecución impecable ni en la fidelidad al original, sino en haber devuelto a Rovira al debate cultural. En un panorama donde el tango suele reducirse a cliché, este ensamble recupera su filo experimental y su vocación cosmopolita. ROVIRA 100 demuestra que el futuro del tango puede nacer lejos de Buenos Aires, pero siempre desde su espíritu más porteño: la rebeldía.

