La carta de Cristina Kirchner y la dura respuesta de la oposición

“¿El fin de la pandemia?”. Con esta pregunta, Cristina Kirchner publicó en sus redes sociales una nueva carta, la primera del 2022, bajo el título “Pandemia Macrista vs Pandemia COVID-19”. El tuit de la cicepresidenta se disparó a las 18:30 del 18 de enero, el mismo día que se cumplieron 7 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Casualidad?

Con la carta, “Cristina Kirchner” se convirtió en tendencia y registró más de 25.000 menciones en Twitter. En el texto, disparó otra vez contra el expresidente Mauricio Macri asegurando que la pandemia que dejó el gobierno de Juntos por el Cambio fue mayor a la pandemia del Coronavirus: “Lo que nunca va a acabar es la pandemia macrista”. Durante toda la carta realiza una diferenciación entre la pandemia macrista y la pandemia del COVID-19, haciendo un análisis de la situación económica en ambos contextos.

Como siempre pasa, cada carta nueva de Cristina Kirchner viene acompañada rápidamente por una fuerte reacción de la oposición para refutar sus palabras. Esta vez, la novedad fue la respuesta del propio Mauricio Macri, ya que en cartas anteriores de CFK no había pasado.

¿Qué dijo Macri? Recurrió al poder del RT, retuiteando publicaciones de quien fuera su ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay: “CFK saqueó el BCRA; robó ahorros en AFJPs y años de coparticipación a las provincias; fundió al Estado nacional transformando el superávit en déficit y aumentando la deuda en US$129 mil millones. Pero resulta que la culpa es del que intentó ordenar ese descalabro. #NoMientanMás”. El segundo tuit de Prat-Gay elegido por Macri para darle RT decía: “Demonizan a Macri porque ‘endeudó al país’, pero resulta que ellos ya aumentaron la deuda más que Macri. Y recién van por la mitad de su desgobierno!! #FanáticosDeLaMentira”.

El Senador Nacional, Alfredo Cornejo, fue otro de los referentes de la oposición que le contestó a CFK con un tuit a las 19.44: “Otra vez escribe @CFKArgentina, pero esta vez es la Carta de Intención para el default de @Alferdez. Perdió la capacidad de redactar, pero mantiene el espíritu de culpar al otro de la incapacidad del gobierno”. También identificado con la Unión Cívica Radical como Cornejo, Mario Raúl Negri, tuiteó: “Cristina Kirchner banaliza y frivoliza la muerte de 120 mil personas por el Covid al hablar de pandemia macrista. Solo una persona mala y con mucho odio puede hacer eso”.

Otro de los que salió con los tapones de punta fue Alejandro Finnochiaro, exministro de Educación del gobierno de Macri: “La carta de la vicepresidente Cristina Fernández tiene un muy bajo nivel institucional, tanto por el tema al que se refiere, serio y trágico como es la pandemia -tan mal manejada por el gobierno que ella conduce- como por el tono casi soez que daña a su propia investidura”.

Por su parte, la diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, escribió: “Tremenda desfachatez hablar del costo del Covid sin mencionar el costo en vidas de las pésimas decisiones de su gobierno. Todos los que perdimos familiares y amigos no olvidamos lo que nos hizo “su gobierno” x privilegiar la geopolítica y los negocios a nuestras vidas”. Pero sin dudas que una de las reacciones más fuertes fue la de Mariana Zuvic, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires: “La única respuesta que merece la Vicepresidente es la cárcel”.

El presidente de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, directamente expresó su hartazgo: "La Vicepresidente de la Nación cansa con sus cartas periódicas. Pareciera ser que vive en un auto exilio y no registra un país azotado por la inflación, la falta de empleo e inversión".

Otro que se refirió a la carta, con su particular estilo, fue José Luis Espert disparando contra todos: “Macri y vos deberían escribirle una carta al pueblo argentino pidiéndole disculpas por los gobiernos de mierda que hicieron. Macri por inútil y cobarde y vos por ser perversa, dañina. Sos EL mal Cristina en política”. Y agregó: “Dos gobiernos de fracasados se tiran la pelota a ver quién hizo fracasar (endeudar) más al país. La solución a los problemas de los argentinos NO está en la grieta, está por afuera, está en el liberalismo, en el sentido común, en decir las cosas por su nombre, no mentir”.

Así pasó una carta más de Cristina Kirchner, generando una ola de respuestas en toda la oposición que sirvió para subirle la temperatura (todavía más) al verano “político” argentino.