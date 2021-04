Cristóbal López: cazando a los cazadores

Desde el célebre “Qué te pasa Clarín, estás nervioso” de Néstor Kirchner, el holding liderado por Héctor Magnetto utilizó su medios Radio Mitre, Canal 13, TN y el propio diario Clarín para librar diferentes batallas contra el gobierno K de entonces. Hubo dos ejemplos notables que tuvieron su correlato en la Justicia: el primero fue el intento de quitarle la empresa Papel Prensa y el segundo cuando se atacó a los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble diciendo que eran hijos de desaparecidos durante la última dictadura. Es decir: el grupo utilizó su fuerza mediática para defenderse de cuestiones que tramitaban en los juzgados.

Aquellos episodios sentaron un precedente que hoy es repetido por el empresario Cristóbal López, quien, en defensa propia, también utiliza sus medios para defenderse de causas judiciales y contraatacar al macrismo por lo que ellos definen como un “lawfare” que los llevó a prisión. En las últimas semanas, tanto en C5N como en Radio 10 se hizo especial enfoque en el expediente que tramita en el juzgado de María Romilda Servini que investiga maniobras del gobierno macrista y empresarios para quedarse con empresas del grupo Indalo, que incluye otros activos más allá de los medios como compañías financieras y petroleras. El apuntado es el abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los cerebros judiciales de la administración de Mauricio Macri que tuvo a su cargo diferentes estrategias jurídicas. Pero no es el único. El expediente tiene también en la mira al ex presidente y al ex jefe de asesores José María Torello, quien en su despacho en Casa Rosada tenía un escritorio que era utilizado por “Pepín”. La novedad más relevante del expediente se dio el pasado miércoles 7 cuando se conoció que la Cámara de Casación avaló la pericia sobre los números telefónicos de los implicados, que incluyen al ex presidente Macri. Fuentes de la Dajudeco (oficina de escuchas) sostuvieron a NOTICIAS que las comunicaciones de Mauricio Macri podrían tener ribetes escandalosos e incluso se suma un personaje que está en la mira de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa: el radical Ricardo Gil Lavedra. El ex diputado fue abogado de la AFIP para litigar contra Indalo. En este punto, Gil Lavedra tiene un problema. También se fue peleado con Rodríguez Simón, por lo que, por ahora, no tendría aliados en esta contienda.

Espadas. Los conductores de C5N que llevan adelante la cruzada contra la mesa judicial del macrismo son principalmente tres: Gustavo “El Gato” Sylvestre, Pablo Duggan, quien acaba de sacar un libro sobre el caso llamado “La persecución”, y Tomás Méndez, el cordobés que conduce el programa llamado ADN. En los últimos días, uno de los invitados al programa de Sylvestre fue Carlos Beraldi, el abogado del dueño del canal y también de Cristina Kirchner. Allí Beraldi aportó una información que estaba en el expediente: “Hay un dato que no sé si se conoce. Después de aquel encuentro en la casa de Franco Macri entre Mauricio y Cristóbal Lopez…”, arrancó el relato en referencia a una reunión entre el ex presidente y el empresario en vísperas electorales de 2015. “Hubo otra reunión más, pero ahora directamente en la Casa de Gobierno. Federico De Achával y Guillermo Ardissone, socios de Cristóbal López en las empresas de juego, fueron citados el 16 de junio del 2016 al despacho de Mario Quintana, donde estaba también Rodríguez Simón. Este les dijo que les iban a empezar a armar causas y los iban a atacar de manera mediática”. Les mencionaron importantes medios de comunicación, desde los cuales desmienten la denuncia. “Los dos (Achával y Ardissone) salieron e hicieron un acta ante un escribano para dejar constancia del hecho”, relató Beraldi.

Díscolo. No todas las estrellas del canal aceptan la bajada de línea sobre los temas judiciales que afectan a los dueños del medio. Uno de los más reticentes a referirse al tema es Víctor Hugo Morales, quien en estos días está con licencia por haberse contagiado de Covid-19. Cuando regresó al canal luego de su breve salida, le habían pedido mencionar la “persecución a Indalo” en su editorial y Víctor Hugo le respondió a su productor que le pasara el tema “al Gato”, en referencia a Sylvestre. El audio se filtró y allí se puede escuchar que el relator deportivo dice que no quiere mencionar el tema porque les da su apoyo y después lo “ningunean”.

Las fuentes de Indalo sostienen a esta revista que si fuera por De Sousa, pondría una cámara en el juzgado todos los días para informar hasta el más mínimo trámite que tenga el expediente. De Sousa casi no va al canal y atiende sus negocios desde unas oficinas nuevas que tiene a dos cuadras de Radio 10, sobre la calle Costa Rica, en Palermo. López, por su lado, utiliza su departamento de Madero Center como centro de operaciones. Allí realiza la mayoría de sus reuniones.

Por ahora las energías están puestas en resolver sus problemas judiciales y contraatacar a la mesa judicial macrista. Para eso se volvió crucial el poder de sus medios, y por eso que decidieron reforzar la pantalla de C5N con un portal de noticias al estilo TN.com.ar. Está en proceso el armado del portal C5N.com.ar que podría estrenarse en agosto. Cristóbal está recargando sus armas mediáticas.