Denuncian a Mayra Arena por apología de la corrupción

“Cuando me atacan en las redes tienen un video mío en el que yo digo que para mí la corrupción es un tema menor. Es una parte necesaria que aceita algunos engranajes que con corrupción funcionan mejor. Alberto Fernández tiene una de las más inútiles e inservibles, que es la de gulella o tramiterío. Es esa que va por los curros de seguros o de una ley, la cual es muy de los radicales”, expresó Mayra Arena en una conversación del canal de streaming Blender.

En esta línea, la consultora política continuó: “Para mí es la peor corrupción porque es esa que cuando se va del país no le deja nada. Lo deja tal como está y, en materia de leyes, lo deja peor de lo que estaba”. En tanto, sostuvo que está a favor de las irregularidades en la obra pública: “Es aquella por la que siempre he hablado que soy pro corrupción, estimula que hagamos todo el tiempo. Es decir, si las partes muerden de ahí, te conviene que haya un montón de esas cosas”.

Además, Arena justificó su postura con que es una de las más “transformadoras”. “Roban, pero hacen. Hacen, hacen y hacen. No me calienta. Aceita y estimula una obra que, por lo tanto, deja a la sociedad un poquito más equipada”, argumentó. A su vez, la referente social prosiguió con su explicación respecto a la denuncia contra el expresidente, sobre la cual relató: “Ese currito de los seguros estimula que, en él mientras tanto, vos no tengas que hacer nada. No estás estimulado a hacer una determinada política o encarar para un lado. Él pudo haber encarado para cualquier lado porque le daba lo mismo”.

“El curro de Fernández no estaba en gobernar, por lo tanto, pudo hacer lo que quiso con el poder, menos ejercerlo. Pudo hacer lo que quiso con la presidencia, menos ser presidente. A mí ese tipo de personajes en la política me parecen de los más grises. Va a ser el más olvidable del peronismo”, concluyó Arena. Militante territorial y asesora política, nacida en Bahía Blanca en 1992, en 2018, su figura tomó dimensión por una charla TED titulada “¿Qué tienen los pobres en la cabeza?”, donde problematizaba prejuicios y la situación laboral de las clases bajas bonaerenses.

Las manifestaciones en el programa streaming de la militante peronista fueron denunciadas por el abogado Jorge Monastersky. El letrado, haciendo referencia al artículo 213 que declara que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”, presentó la denuncia formal ante la Justicia.

“Se tenga por acreditada prima facie la conducta delictiva de la imputada convocándola a que se la cite a ponerla en conocimiento del hecho y de las pruebas existentes a quien considere”, estipuló en el escrito y finalizó: “Se tenga presente la fundamentación esgrimida y se nombre peritos informáticos, ingenieros de oficio, a fin de que propongan medidas de prueba. Se continúa con la tramitación del sumario con toda prueba que vuestra fiscalía y el Juzgado considere”.

