La Ciudad en los coletazos de la pelea Macri-Milei

“Agradezco la convocatoria para tratar de encontrar una solución a este conflicto que tenemos con Nación, pero no hubo acuerdo”, afirmó Jorge Macri y agregó: “Nosotros seguimos reclamando que el Gobierno Nacional cumpla con la cautelar. Cumplir con los fallos, con las órdenes de la Corte, es central y hace al espíritu de la República, de la independencia de poderes. Así que en ese sentido me preocupa. Obviamente, hay una voluntad del Gobierno Nacional al hacer estos giros, pero que no cumple con el fondo de la cuestión que es cumplir los fallos de la Corte”.

Luego de la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia para regular los pagos adeudados del Gobierno Nacional a la Ciudad, correspondientes a la Coparticipación Federal, el Jefe de Gobierno porteño declaró a los medios la falta de acuerdo. “La Corte nos dio diez días a las partes para que el Gobierno Nacional argumente por qué no está cumpliendo con el punto dos de la cautelar que define cómo se debe pagar, no solo el monto, sino el cómo”, detalló el dirigente y añadió: No podemos estar a tiro de decreto del giro de fondos que no pueden ser discrecionales porque hacen a la estabilidad de un mecanismo federal y republicano”.

La audiencia de una hora y media, sin presencia de los magistrados del máximo tribunal y presidida por el secretario de la CSJN, Alejandro Rodríguez, se realizó en la sala Carmen Argibay, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Por la Ciudad participaron Jorge Macri; el Procurador General de la Ciudad, Martín Ocampo; y el abogado Antonio María Hernández. Por el lado de Nación estuvieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario Legal y Administrativo, José María García Hamilton; la subsecretaria de coordinación fiscal provincial, Valeria Sánchez; y el subsecretario Legal, Alejandro Speroni. No asistió el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Este es un tema que se viene discutiendo hace tiempo, que tiene sus complicaciones y complejidades. Es un tema de una magnitud relevante. No estamos discutiendo solamente dinero, sino por qué es importante la forma en lo que se paga. Porque hace al espíritu republicano y federal de nuestro país. Hasta donde tengo memoria, cada vez que la Corte tomó postura, esa postura se respetó. Es la salvaguarda de la república y de lo federal. Entonces, no me da lo mismo. No me puede dar lo mismo en representación de los ciudadanos de esta Ciudad y no me da lo mismo como argentino el cómo se paga”, concluyó el máximo titular del Poder Ejecutivo de la ciudad.

El 19 de julio de 2024, Jorge Macri anunció un acuerdo y a partir del 1 de agosto la gestión de Javier Milei cumpliría la medida cautelar de la Corte Suprema que establece que la Ciudad debe recibir el 2,95% por la Coparticipación Federal y que el pago debe ser diario. Sin embargo, llegada la fecha, el Estado porteño sólo recibió el 1,4% en concepto de coparticipación, menos de la mitad de lo que habían acordado las partes. En cambio, Nación comenzó a transferir semanalmente y en forma discrecional 20 mil millones de pesos. Ante este incumplimiento, la Procuración porteña hizo los pertinentes reclamos a la Corte Suprema que derivaron en la convocatoria de hoy.

La Ciudad de Bs As dejó de percibir desde el 9 de septiembre de 2020 más de 5,3 billones de pesos. Antes de la quita de Coparticipación, esos fondos representaban el 25% del total de ingresos de la Ciudad. Según los representantes de CABA, esto representa más de 3 años del gasto anual de inversiones en obras públicas y mantenimiento como el de los todos los hospitales, escuelas, luminaria, espacios verdes, red pluvial, semáforos, asfalto. La anterior administración nacional, encabezada por Alberto Fernández, nunca cumplió con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema del 22 de diciembre de 2022, que le reconoció a Buenos Aires un coeficiente de Coparticipación del 2,95, en lugar del 1,4 que actualmente recibe.

Muchos leen la ausencia de Luis "Toto" Caputo, y la falta de acuerdo en las partidas, como una venganza hacia el PRO, por parte del gobierno libertario, por apoyar la baja del DNU que le otorgó 100 mil millones de pesos a la SIDE para gastos reservados, en la sesión de Diputados del día de ayer. Ese desencuentro entre el líder del partido amarillo, Mauricio Macri, y el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, pariente cercano del ministro de Economía, vislumbra cierto condicionamiento en todos los frentes políticos. Según los letrados, ahora Nación tendrá 10 días para explicar por qué no cumple con el fallo, acercándose a un potencial embargo.

