Fantino explotó contra los senadores que se aumentaron sus dietas

“Qué asco, boludo. Qué raza deleznable, boludo. Esto va a terminar mal, muchachos”, reflexionó Alejandro Fantino en su ciclo streaming de la plataforma Neura. El conductor, con una fuerte indignación, continuó: “Van a entrar a la Bastilla. La figura es simbólica, no es literal. Que no se malentienda. Que ninguno me opere con lo que voy a decir: van a entrar a sable desenvainado a terminar con este tipo de cosas. No se aguanta más”.

En medio de la crisis económica y tras reiteradas declaraciones del Gobierno Nacional sobre ajustes en el Estado, los miembros de la Cámara Alta acordaron en votación el aumento de sus haberes. Los senadores nacionales se aseguraron un incremento del 6,5 por ciento en sus dietas, lo que eleva sus ingresos a 9 millones de pesos brutos, que en el neto superarán los ocho millones de pesos.

“Sé que son poderes diferentes el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pero el presidente Milei tiene que publicar un tuit que en algún punto condenando, o por lo menos, dando una referencia sobre esto”, indicó el periodista y añadió: “Qué asqueante. Nueve palos por mes, más los viáticos, más los módulos. Se deben estar llevando 10 o 12 palos por mes, o más”.

Fantino, en su descargo, aseguró que “el curro de los senadores provinciales son los módulos”. “Hay uno que tiene como 15 casas de cambio”, detalló el conductor, sin dar nombre. Luego, el presentador de Neura siguió ofreciendo la información de la maniobra que el Senado utilizó para poder aumentarse la dieta.

El incremento en las dietas de los senadores se iba a distribuir en dos tramos: un 3,5% retroactivo al 1 de julio y un 3% adicional a partir del 1 de agosto. La resolución lleva las firmas de María Laura Izzo, secretaria administrativa del Senado, y Agustín Giustinian, secretario parlamentario, y extiende el mismo beneficio a los diputados, con el aval de Laura Oriolo, secretaria administrativa de Diputados, Diego Molina Gómez, secretario general, y los sectores sindicales correspondientes. Sin embargo, tras el escándalo aseguraron que retrotraerían la decisión.

“Presidente. Yo creo que debes salir a tuitear algo al respecto porque esto enoja mucho. La gente no disocia”, advirtió Fantino y concluyó: “Van a terminar el año ganando 15 palos por mes. Se llevan 150 millones de pesos al año. Y son senadores, no te salvan una vida. Es inmoral”. “El Estado argentino es un botín de guerra. Es el TEG”, cerró el conductor, señalando a Victoria Villarruel como responsable de permitir esta operación.