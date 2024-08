Lilita Carrió apuntó contra Santiago Caputo, Milei y el Fabiolagate

“Es la mejor forma de robar sin que nadie pueda decir nada que tienen los presidentes o sus contratados de servicios”, manifestó Elisa Carrió, en una entrevista con Nacho Girón para CNN radio. La dirigente de la Coalición Cívica se refirió a los gastos reservados de la SIDE y la operatoria del principal asesor presidencial del gobierno libertario, Santiago Caputo.

“Hay alguien que no quiere firmar porque puede ir preso. El que no quiere firmar no es un funcionario”, destacó la exlegisladora apuntando a Caputo y agregó: “Tiene un contrato de servicio. Esto es una vergüenza. Esto es para eludir la acción penal. Si vos querés eludir la acción penal, quiere decir que estás pensando en delinquir”.

En otro fragmento del reportaje, la cofundadora de Cambiemos detalló: “Dudo que este gobierno sea honesto, el gobierno de Milei. El primer dato que vi fue Lijo y el segundo dato fue la SIDE. Lo peor que le paso a Juntos por el Cambio fue como operó la SIDE de Majdalani”. “La decisión y el liderazgo son del presidente. Cuando yo digo que va a haber 100.000 millones de plata liberada para la SIDE, estoy diciendo que roben como quieran”, señaló, implacable, Carrió.

Finalmente, en otro pasaje de la conversación, la emprendedora de la marca de indumentaria femenina ByLilitas analizó el reciente escándalo sobre la denuncia al expresidente Alberto Fernández por violencia de género y amenazas contra su ex pareja Fabiola Yáñez. Lilita Carrió recordó los rumores sobre otros inquilinos presidenciales de la Quinta de Olivos.

“Si Kirchner golpeaba a sus funcionarios. ¿Eso no es violencia? Aunque no sea de género”, mencionó la exdiputada y concluyó: "Son hipócritas, porque este es la forma que quieren exorcizar a Cristina. Del hecho particular de que esto suceda, van a entrar en una cadena que van a entrar en la vida privada de Cristina en la Quinta de Olivos, y va a ser otro problema, después van a entrar en la otra cadena de Kirchner y Cristina en la Quinta de olivos, Va a ser otro problema, y después van a entrar en la vida del actual presidente en la Quinta de Olivos y va a ser otro problema".