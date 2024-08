Cristina Kirchner habló de NOTICIAS en Comodoro Py

“Cuando era presidenta, durante los dos periodos, sufrí violencia simbólica y no tan simbólica”, marcó Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales de Comodoro Py mientras mostraba tapas de revista NOTICIAS: “Algunas tapas nada más, no todas porque sería largo. Desde cuestiones que tenían que ver sobre mi condición de mujer, porque obviamente nadie tendría que sentirse mal que lo critiquen cuando hace política. Son las reglas de juego y además hace a la democracia, que un gobernante que no comparte lo que está haciendo, pueda criticarlo”.

En otras oportunidades, cuando la ex presidenta había señalado a esta revista, se había explicado que la violencia de género tiene como condición necesaria la disparidad de poder; siempre es ejercida por alguien que desde su posición se aprovecha de ese otro vulnerable. Y por aquellos días de presidencia de Cristina, se recomendaba por cadena nacional temerle sólo a Dios, y un poquito a ella. Además, la mirada crítica y zumbona propia de NOTICIAS puesta sobre la persona más poderosa del país, que era mujer, siempre podría estar sujeta a esa especulación.

Así se pronunciaba la ex vicepresidenta declarando en el juicio por el intento de asesinato contra su vida, perpetrado por Sabag Montiel y la "Banda de los copitos". “Tapas como esto ´El goce de Cristina´ poco tiene que ver con mi condición de presidenta y de política si no, fundamentalmente, de mujer”, refiriéndose a una de las portadas de NOTICIAS a las que la ex mandataria suele aludir cuando alega violencia machista desde el periodismo.

Esa portada de 2012 hacía referencia a una presidenta que jugaba a la sensualidad discursiva muy deliberadamente. Como cuando en teleconferencia le preguntaba a unas obreras que fabricaban envases, en claro doble sentido, si “apretaban el pomo”. Y ponderaba las propiedades afrodisíacas del cerdo, y aporreaba públicamente a empresarios y dirigentes propios y ajenos, exigiéndoles absoluta sumisión. Estaba en su mejor momento y se la veía decidida a disfrutarlo. De allí el "goce", personal y político.

“Vía Cricis. Acá crucificada. Salvo que me quieran decir que la hicimos comparar con Cristo. No me suena. Si quieren tomar esa argumentación, olvídenla”, exhibiendo otra copia amplificada. Y concluyó con la portada de NOTICIAS que lleva por título “El negocio de pegarle a Cristina”. “Con un ojo negro, mire que contexto actual. Con un ojo negro me sacaron y un curita”, señaló la ex vicepresidenta en referencia a la acusación de Fabiola Yañez al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género. “Como verán, todo se repite”, marcó.

Finalmente, y luego de mencionar una ilustración de Sabat publicada en Clarín en 2008, en la que se veía a Cristina Kirchner dibujada con un ojo morado, la ex presidenta cargó contra los colectivos feministas. “Las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Nunca nadie dijo nada sobre esto”, detalló la ex mandataria y añadió: “No es que reclame nada .Simplemente marcar”.