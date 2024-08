Alberto Fernández: de “sepulturero del patriarcado” a la denuncia por violencia de género

La denuncia de Fabiola Yáñez dejó expuesta una contradicción sobre algo que el ex presidente había convertido en una de sus banderas: la defensa del feminismo. Durante el gobierno de Alberto Fernández se creó el Ministerio de la Mujer y él mismo se autoproclamó como el sepulturero del patriarcado, pero lejos de eso, terminó acusado de violencia de género.

Es decir que en su vida privada habría hecho todo lo contrario a lo que proclamaba en público. Este hecho no solo lo afecta a él, sino también a todo el kirchnerismo que defiende las banderas del feminismo.

El enojo con Alberto es tal que muy pocos peronistas lo apoyaron en público. Desde el justicialismo defendieron más a José Alperovich, a quien condenaron por violar a su sobrina, y a Fernando Epinoza, procesado por abusar de una secretaria. A Fernández se hará difícil volver a la vida política. Pero es evidente, por la reacción del peronismo, que ya no lo querían desde antes.

"Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando De La Rúa, sólo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología. Pero las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, SON OTRA COSA", escribió Cristina Kirchner buscando llevar la discusión al plano de la política, los derechos de las mujeres, y ella misma.

"En lo personal y como mujer que ha sido objeto (y lo sigue siendo) de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho: “toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal”, concluyó la ex vicepresidenta.

“No quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes. Y aunque sea molesto ver hoy a muchos soretes que en la vida le creyeron a una mujer que denunciaba querer colgarse de esto mientras se ríen, creo que corresponde hablarle a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción”, escribió Ofelia Fernández tras conocerse la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yáñez contra el ex presidente Alberto Fernández. Una de las posiciones más festejadas en redes.

Otras fueron en cambio señaladas por si silencio. Y por versiones propias de lo ocurrido que se contraponen con los testimonios de Fabiola Yáñez. “Fabiola nunca me comentó esta situación. Nadie puede dudar de lo que habría hecho en ese caso; como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia”, tuiteó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta despegándose. En tanto, Ayelén Mazzina, sucesora de Alcorta escribió: “La violencia de género existe. No hay color político. Siempre del lado de las mujeres. Mi solidaridad con Fabiola”. Ambas negaron haber recibido las denuncias de la ex primera dama.

“Los y las que caranchean tienen un único interés: que es peronista. Si fuese de otro espacio político dormirían como bebés”, disparó la senadora Juliana Di Tullio, acusando a otros políticos y periodistas de hipócritas. Y concluyó: “Le creo a ella. Punto”. Su compañera en el bloque de UP, la senadora Anabel Fernández Sagasti sumó: “Siempre, en todos los casos, y sin excepción, le creo a ella”. “Sin importar ideologías, partidos, amistades, nada. Repito, sin excepciones. Ojalá siempre nos crean y se preocupen cuando denunciamos que nos violentan”, escribió en su cuenta de X. Y también llamó “hipócritas” a quienes “desmantelaron todas las políticas públicas y programas de prevención y abordaje de la violencia de género y ahora se indignan”.

“Como dije ayer en una entrevista, las que venimos del movimiento feminista le creemos, respetamos los tiempos y acompañamos a quienes sufren violencia, siempre”, apoyó Julia Strada, diputada de Unión por la Patria (UP). Y finalmente, la parlamentaria del Parlasur y ex titular del INADI, Victoria Donda Pérez, suscribió: “hay que seguir trabajando en erradicar la violencia de género en un mundo de hipócritas que se esconden”. “Seguiremos luchando para construir un país sin machos ni fachos”, sentenció.

por R.N.