Otro plagio de Javier Milei: habla por primera vez una de sus víctimas

La investigación sobre los numerosos plagios perpetrados por el presidente Javier Milei suma un nuevo capítulo. Ahora, el periodista de Clarín y Radio Rivadavia, Alejandro Alfie, a partir de una nota que publicó NOTICIAS en mayo de este año, encontró que en el último libro del libertario, “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” (publicado por Editorial Planeta) hay un plagio más además de los que encontró este medio.

En aquella nota, NOTICIAS revelaba que había alrededor de diez párrafos que el Presidente había extraído de “Demanda por dinero: teoría, evidencia, resultados”, un trabajo de los investigadores chilenos Verónica Mies y Ramiro Soto. Alfie encontró que el plagio a los autores chilenos es aún más grande: catorce páginas, que Milei copió textualmente, sin citar a sus autores originales, en la página 325 hasta la 339. Pero eso no es todo. Lo que va de la página 339 hasta la 375 es una copia prácticamente textual del libro “Microeconomía” de Gregory Mankiw, profesor de economía y macroeconomía en Harvard.

“Cuando una fuente me avisó que el libro de Milei terminaba igual que el de Mankiw, fui al último párrafo del libro de Milei, en la página 375, que termina con el mismo párrafo que está en la página 248 del otro libro. Empecé a ir de atrás hacia adelante para ver hasta donde había copiado, y llegué hasta donde terminaba el plagio a los chilenos. Me sorprendió y me pareció insólito. Como el libro de Mankiw es un manual de 864 páginas, lo que Milei hizo fue saltarse los ejercicios prácticos para los alumnos, pero las fórmulas matemáticas y los gráficos son exactamente iguales”, contó Alfie esta semana en "Modo Fontevecchia", por Net TV. “Soy tutor de tesis en la Universidad de Buenos Aires, y les decimos a los alumnos todo el tiempo que copiar sin citar al autor es una falta grave. Pueden perder la cursada por hacer eso. Que esto se vea en 51 páginas del libro del presidente de la Nación, y que desde el Gobierno digan que es material de libre reproducción, es un mal ejemplo”, agregó. Alfie es el mismo periodista que hace tres años publicó el caso del plagio de la ex primera dama, Fabiola Yáñez, que copió veinte páginas de Wikipedia para su tesis final para recibirse de licenciada en Periodismo en la Universidad de Palermo.

“Consulté a una fuente del Gobierno y me dijo: ‘Todo lo que se dice que es plagio, es material académico de libre reproducción. De hecho no hay presentaciones judiciales y si las hubiese, se desestiman como creo que ha pasado en otros años. No hay plagio’”, cuenta Alfie a NOTICIAS. Este medio, en colaboración con Alfie, consultó al profesor Mankiw sobre este plagio y la respuesta del Gobierno. Mankiw no pudo constatar el plagio -la edición copiada es en español y él no habla ese idioma- pero aseguró: “No autoricé ninguna reproducción de este tipo”. Alfie consultó a Planeta, desde donde aseguran que “mientras no haya denuncia por parte de los supuestos damnificados, no se puede hacer ni ampliar nada”.

Más robos. En “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, Milei copió textualmente un párrafo de “Teorías Económicas sobre el mercado de trabajo II: Neoclásicos y nuevos keynesianos”, publicado por el Fondo de Cultura Económica y escrito por los autores Julieta Albano, Ramiro López Ghio, Pablo E. Pérez, Julieta Salas, y Fernando Toledo, y dirigido por el economista Julio César Neffa. Todos ellos son investigadores o colaboradores del Conicet. Asimismo, hay varios párrafos, entre la página 353 y 357, que figuran casi textuales en distintos archivos de la página Studocu.

Antes de eso, NOTICIAS había detectado seis plagios del Presidente en sus libros “Pandenomics” -el físico mexicano Salvador Galindo Uribarri falleció poco antes de intentar demandar a Milei- y otros en “El camino del libertario”. Asimismo, el periodista e intelectual liberal José Benegas descubrió en enero del 2023 los plagios que Milei había realizado para el prólogo de la última edición del libro “4000 años de controles de precios y salarios” de Robert L. Schuettinger y Eamonn F. Butler (Unión Editorial). En aquella oportunidad, Milei había plagiado varios párrafos del viejo prólogo de la edición original del libro, el cual estaba a cargo de David L. Meiselman.

Vocero negador. NOTICIAS viene investigando los plagios del Presidente desde mayo del 2022. Exceptuando honrosísimas excepciones, en los medios con mayor llegada al libertario han evitado preguntarle a Milei por este tema. Pero en mayo, a partir de la última tapa que este medio dedicó al tema, la periodista Silvia Mercado rompió el cerco y le consultó al vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre esto. Allí, en su habitual conferencia de prensa, Adorni negó todo. “No hay ningún tipo de plagios, todo está enmarcado en la ley de propiedad intelectual”, dijo el portavoz, quien calificó a la investigación de NOTICIAS como una “farsa”. “Entiendo a la nota que te referís porque, de hecho, me hicieron una consulta antes de que salga a la luz”, le dijo a Mercado, en referencia a la consulta que NOTICIAS le había hecho y que él aseguró que había respondido. Una mentira, porque Adorni nunca contestó. Poco después de aquella pregunta, y luego de ya haber consultado a Adorni sobre los perros del Presidente -otro tema sobre el que Milei se niega a hablar-, a Mercado le quitaron su acreditación para entrar a Casa Rosada después de diez años de tenerla. Entidades periodísticas como Adepa y FOPEA hicieron públicos sus reclamos ante el claro hecho de censura. Por suerte, en julio, Mercado recuperó su acreditación.