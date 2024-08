Video: el momento en el que Tamara Pettinato confesaba su relación con un hombre de 65 años

Después de circulara el video de la actriz con Alberto Fernández en la Casa Rosada grabándose, tomando alcohol y diciéndose que se amaban. Se reveló un fragmento del programa de Blender, Final Feliz, conducido Tamara Pettinato, junto con Nazareno Casero y Lucía Iacono. En la secuencia la streamer confesaba que mantuvo un vínculo sexual "con un hombre de 65 años".

"No hay edad para aprender. Yo salí con gente de 65. Es mi máximo", comenzó la conductora y agregó: "No hacen las cosas mejor por ser más grandes, eh. Él me terminó acusando a mí de ‘basura sexual’ porque le hice todo un planteo de lo que hacía mal". Destacó la hija de Roberto Pettinato, sin dar nombres, pero resaltando que fue hace 4 años, cuando "yo tenía 35".

Debido a la difusión de los dos videos y el escándalo que se inició en horas de la tarde con las impactantes fotos de Fabiola Yáñez golpeada, el contexto sacudió a la plataforma streaming Blender que decidieron suspender la transmisión de Final Feliz en el que la iba a visitar el Mono de Kapanga. “Hoy no salió al aire Final Feliz. Se imaginarán los motivos. Fin”, publicaron, con humor, el mensaje acompañado por una escena de Los Simpson, donde exponen dificultades técnicas junto a la foto de un camarógrafo de TV.

En la grabación tomada por un celular de Alberto Fernández, que solo se lo escucha, pero no se lo ve, la actriz, que sostiene un vaso de cerveza y se muestra sensual con el entonces jefe de Estado, al que le dice "te amo". Muchos recuerdan la frase: “No siento que tenga la necesidad de explicarlo", que Tamara Pettinato vertió a la prensa sobre el tema de sus visitas a la Quinta de Olivos para ver al expresidente durante la cuarentena por el coronavirus. Fue en 2021, cuando apareció en la lista de personas que habían accedido a la residencia presidencial en los tiempos del aislamiento.

Si bien Pettinato no dio declaraciones sobre los hechos, su hermano, Homero Pettinato si lo hizó, y posteó: "Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo".