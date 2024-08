Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández: violencia durante el embarazo y presuntas adicciones

El peritaje al teléfono de María Cantero arrojó luz sobre las comunicaciones de la secretaria con el expresidente, pero también con la ex primera dama. Allí se encontraron mensajes, audios, fotos y videos, en los que Fabiola Yáñez le contaba las agresiones que habría sufrido a manos de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, y que se extenderían en el tiempo, incluyendo un incidente mientras ella estaba embarazada.

Durante el día de ayer, voceros cercanos al ex mandatario aseguraban a distintos periodistas que las lesiones sufridas por Fabiola habrían sido autoinfligidas. Y que la ex primera dama era víctima de adicciones y depresión. Esas versiones, y las amenazas recurrentes de Alberto Fernández son las que habrían motivado la denuncia de Yáñez, quien, en un primero momento, había descartado acusarlo cuando el juez Ercolini, cuando la había consultado, por intermedio del abogado Juan Pablo Fioribello.

El magistrado, el abogado y la ex primera dama se habían cruzado en una comunicación vía Zoom a mediados de julio, en la que Fabiola había declinado iniciar acciones judiciales. Sin embargo, días después pidió hablar con el magistrado, diciendo: “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”. En la última audiencia, que duró cerca de 40 minutos, Yáñez no aportó más detalles de las agresiones. Pero su abogado, Juan Pablo Fioribello, aseguró luego que tiene más fotos y pruebas para aportar ante la Justicia. La madre de la ex primera dama también podría sumar su testimonio.

En la audiencia con el juez, Yañez dio a entender que el ex presidente le estaba escribiendo y la llamaba por teléfono para que no haga la denuncia, incluso alegando que podría quitarse la vida si eso sucedía. La actriz y periodista confirmó además los hechos de violencia física que figuran en los chats con María Cantero y prometió dar precisiones más adelante. En la audiencia, la ex primera dama estableció que Fernández la estaba “hostigando psicológicamente”. También habló de “terrorismo psicológico” y de “acoso telefónico”. “El presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente”, explicó el juez en una breve resolución de seis carillas.

Ercolini confirmó ayer que en los chats de Cantero “surgieron conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género”. Esos mensajes serían de dos fechas distintas e indicaría que hubo más de una agresión. Luego de escuchar el relato de la ex Primera Dama, el magistrado decidió ordenar “medidas de restricción y protección”. A partir de ahora, los contactos con el hijo de ambos deberán ser a través de la mamá de Yañez.

“Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa”, notificó Alberto Fernández y agregó: Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

Según una publicación del diario Clarín, no sólo existieron mensajes escritos, sino también fotos, videos y audios que probarían los hechos que ahora Fernández niega. La denuncia contra Fernández se formalizó luego de días en las que corrieron versiones de conversaciones que habría mantenido Yáñez con María Cantero, histórica secretaria privada del ex titular del Ejecutivo. En esos diálogos es donde la ex primera dama habría dado cuenta del maltrato físico del que asegura haber sido víctima.

Los chats fueron hallados por la Justicia en el marco de otra investigación en contra del exmandatario peronista, en ese caso por tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con su cargo. Se sospecha, en el marco de ese expediente, que Fernández se habría ocupado de que su entorno reciba negocios vinculados a la contratación de seguros por parte de los organismos públicos, siendo el máximo jefe de la administración nacional.