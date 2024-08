Por qué Diana Mondino está en la mira de Karina Milei

Diana Mondino dudó. Y dudó bastante, para la mala sangre de Karina Milei, que estaba más que desesperada por asegurarse de que el lugar que le estaba ofreciendo a la economista no terminara en manos de su archienemiga Victoria Villarruel.

Pero Mondino no terminó de convencerse. En aquel arranque del 2023, de hecho, ni siquiera tenía muy en claro que terminaría compitiendo dentro de La Libertad Avanza. Eran inquietudes que compartían muchos de quienes ya integraban ese espacio, que no confiaban por demás en la suerte del libertario y esperaban a lo sumo en acomodarse bien en las listas legislativas para lograr un 2024 cómodo y con un banca.

Mondino tenía, en ese sentido, algunas particularidades. Su condición de cuadro disputado en aquel mercado electoral era una. Tenía varias condiciones atractivas: llegaba en condición de jugadora libre, sin ningún alineamiento partidario ni un fracaso político encima, con un perfil alto y picante en las redes sociales, un currículum abultado (master en Economía, profesora universitaria, consultora) y una billetera robusta (accionista mayoritaria en el Banco Roela y un pasado en el directorio de megaempresas como Loma Negra o Pampa Energía, que la llevaron a cosechar un patrimonio de más de 5 mil millones de pesos).

También pesaba su viejo vínculo con Patricia Bullrich, entonces candidata del PRO, con quien incluso había llegado a participar en actos de Juntos Por el Cambio, como uno en el que había sido oradora en Mar del Plata a fines del 2022. En el comienzo del año del recambio presidencial, Mondino todavía no sabía con qué camiseta saldría a jugar el partido.

Ejecutiva

Si aceptaba el convite de algún espacio, lo haría con la búsqueda de un puesto en el Ejecutivo. Una carrera política en algún otro lugar le parecía tediosa, a ella que le gusta considerarse una mujer de acción. Por eso es que una y otra vez escapó a la propuesta de Karina Milei de ser la compañera de fórmula de su hermano. La vicepresidencia no era, sencillamente, un lugar que le pareciera atractivo. La Cancillería, en cambio, era otra historia.

¿Qué pensará Mondino, con el diario del lunes, de la decisión que tomó? Por un lado, está claro que quien finalmente terminó en ese lugar no corre con la mejor de las suertes: la Casa Rosada tiene como enemiga declarada a Victoria Villarruel, relegada del sistema de toma de decisiones y quizá definitivamente fuera del armado de listas para el 2025. Sin embargo, el lugar de Mondino no es mucho mejor.

Milei la dejó fuera de varios viajes relevantes -el más destacado de ellos, la reunión de líderes internacionales del G7 en Italia, que según la insólita versión oficial que dio el vocero Adorni se debió a un tema de cupos-, mientras que permanenece en la mira de Karina, otrora aliada, que intervino la Cancillería y hasta le quitó un área sensible como reprimenda. Las constantes peleas que el Presidente mantiene por el mundo la obligan a ir corriendo detrás y tratando de emparchar, y a eso ella hace sus propias contribuciones, con furcios, bloopers y errores no forzados. En una palabra, está “pintada”.

Con críticas de propios y ajenos, ahora Mondino volvió a cobrar algo de protagonismo luego de las elecciones fraudulentas en Venezuela y el escándalo alrededor de la embajada argentina. La canciller resiste como puede.

Al frente. El proceso electoral en Venezuela y los incidentes que sucedieron luego de que el régimen bolivariano proclamara a Nicolás Maduro como ganador volvieron a sacar a Mondino a la cancha.

Apresurada

Apareció como una de las primeras cancilleres repudiando los irregulares comicios, fue la enviada del Gobierno a la cumbre de la Organización de los Estados Latinoamericanos (OEA) y realizó las negociaciones para que en la embajada argentina en Caracas se levantara una bandera brasileña, ante el temor -luego de que Venezuela rompiera relaciones diplomáticas con Argentina- de un ataque a esa sede.

Toda la secuencia develó dos situaciones. La primera es la doble vara del oficialismo argentino. Mientras condena los avances contra las instituciones y las personas en Venezuela, Milei aplaude a Bukele en El Salvador (donde no existe la división de poderes, mientras que cientos de personas son detenidas sin ninguna legalidad), festeja a Donald Trump y a Jair Bolsonaro (dos líderes que se negaron a reconocer sus derrotas electorales y que fomentaron masivas protestas contra las instituciones democráticas que terminaron con caos y muertes) y, además, se niega a condenar los crímenes de la última dictadura militar, a los que apenas califica como “excesos”.

La segunda situación es que volvió a poner en escena a Mondino, cuyo protagonismo en los últimos meses fue muy escaso. La que lleva la campaña contra ella es Karina Milei. De la amable mujer que le suplicaba que sea vicepresidenta no quedó nada.

La versión oficial es que las relaciones se rompieron luego de una fallida presencia del Presidente en un acto en el Centro Cultural Islámico a principios de junio. Ahí había un representante de Palestina y desde la Casa Rosada acusan que Cancillería no había notificado esta presencia. Milei se bajó a último momento, lo que ocasionó un lío diplomático: el resto de la comunidad islámica, que ya venía enojada con el libertario por varias declaraciones, ardió de bronca.

En cambio, las versiones blue son más diversas. Algunos hablan de que hay un tema ideológico que no termina de hacer match entre los Milei y la canciller. Parte del 2022 y del 2023, Mondino se los pasó dando entrevistas en las que aseguraba que el Estado tenía que tener un mayor protagonismo en áreas como la salud, la educación y la infraestructura.

Desconfianza

Otros aducen un tema de piel con Karina, que desconfía del protagonismo que tomó Mondino sobre el último tramo de la campaña (era, junto a Guillermo Francos, la única del equipo autorizada a dar notas) y en el arranque de la gestión. La hermana, además, tiene un candidato favorito para el puesto: Guillermo Werthein, ahora embajador en Estados Unidos, quien financió de su bolsillo el primer viaje de Milei a ese país, en noviembre de 2023, como presidente electo, y quien suele acompañar a los hermanos en los viajes por el mundo. Daniel Scioli, el siempre movedizo peronista libertario, es otro que anotó su nombre en este poroteo.

Los cortocircuitos, sin embargo, podrían deberse a un tema mucho más público y transparente: los furcios de la canciller. En la mesa de Mirtha Legrand criticó los préstamos a jubilados ya que “algún día se van a morir” (lo que le valió una reprimenda inmediata de la diva, de 97 años), y en otras entrevistas defendió el mercado de órganos (“es fantástico”), aseguró que los isleños de Malvinas deben “decidir su propio destino”, comparó a los gays con la falta de higiene (“después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos”), además de su ya histórico “son chinos, son todos iguales” cuando se refería a la base espacial que tiene aquel país en Neuquén.

Con China, uno de los principales socios comerciales de Argentina, la situación escaló más aun. Primero porque le generó roces con sus colegas en el Gabinete, en especial con el ministro de Economía, Luis Caputo. Es que en el arranque del año, mientras la crisis económica arreciaba y “Toto” se desesperaba por lograr una renovación del swap, la canciller lanzó declaraciones asegurando que con China no harían negocios. Y no fue el único traspié: un acercamiento a Taiwán, enemigo declarado del gigante asiático, puso los pelos de punta en aquel país. Una reunión de Mondino con una diplomática de esa isla, en enero, valió una queja formal de la embajada china. Para ellos es un tema tan delicado como el de las Islas Malvinas para Argentina.

Rebelión

En lo que va de gobierno, Mondino fue perdiendo autoridad. Karina metió sus manos en la Cancillería. Primero impuso de jefe de Gabinete del ministerio a una abogada que le responde (ver recuadro), y luego vino otro zarpazo.

La Secretaría General de la Presidencia que la hermana de Milei comanda absorvió en junio a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, un organismo sensible que estaba, hasta entonces, en Cancillería. “Karina no sabía ni para qué servía esa agencia, fue para marcarle la cancha nomás”, dicen, con cierta malicia, desde la Rosada.

Que la situación revestía alguna ironía se terminó de confirmar con la persona a la que la hermana puso a cargo: Diego Sucalesca, un ex periodista que solía actuar con Javier Milei en el teatro. De más está decir que Sucalesca no tiene nada de experiencia en esta materia, pero a Karina la falta de currículum no la amedrantó. El 30 de julio llevó al ex periodista a una reunión con el embajador de China, Wang Wei. Lo que se dice el dedo en la llaga, más aún después de haber dejado afuera de todo el affaire con Francia a Mondino, quien tampoco viajó con el Presidente a la entrevista con Emmanuel Macron.

Sin embargo, Mondino tiene problemas en casa también. Diplomáticos le enviaron una carta quejándose por la posibilidad de ser alcanzados con el nuevo impuesto a las Ganancias, y sobrevuela en esos pasillos la chance de que hagan una asamblea para protestar. La canciller tiene abiertos todos los frentes. No es fácil trabajar para quien se autoproclama el máximo líder de la libertad mundial.