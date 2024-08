El peronismo repudia a Alberto Fernández

“Dado el perfil de Alberto Fernández, hombre varón cis (heterosexual) que evidenció no poder asumir la conducción política de una mujer como Cristina Fernández, y que siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad, tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género”, arremetió Mayra Mendoza en diálogo con Nacho Girón en CNN.

Tras la difusión de los datos que tienen en su poder la Justicia nacional sobre un presunto maltrato que el expresidente Alberto Fernández efectuó sobre su pareja Fabiola Yánez, cuando ambos residían en la Quinta de Olivos, la intendente de Quilmes explotó contra el exmandatario. La dirigente de La Cámpora pidió que se sepa la verdad de lo ocurrido, como así también solicitó que el hecho no sea utilizado para “tapar el desastre económico de Milei”.

“La violencia de género es lamentablemente transversal a todos los sectores, grupos, partidos políticos. Del mismo modo que irresponsablemente festejó el cumpleaños de su esposa, y después la culpó de eso, lo creo posible. Son características típicas de círculos de violencia, esto está estudiado y quienes trabajamos con redes de atención a las violencias de género sabemos que es así”, destacó Mendoza rememorando el escándalo denominado “la fiesta de Olivos”.

Durante la etapa más dura de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, el mandatario en ese momento responsabilizó a Yánez por la organización de su cumpleaños. “En ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta de que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente, me arrepiento”, explicó Fernández al revelarse el escándalo en los medios. Para muchos del círculo íntimo, ese episodio fue el detonante de ruptura en la pareja.

Los datos peritados por la Justicia en el celular de la ex secretaria privada de Fernández, María Cantero, en el marco de la causa de los seguros, abrían alertado al juez Julián Ercolini sobre la presunta comisión del delito de violencia de género por parte de su entonces marido. El abogado de Fernández, Juan Pablo Fioribello, ratificó que se encontraron chats privados entre las dos mujeres, y que podría indicar la posibilidad de hechos de violencia física.

“Lógicamente, he hablado personalmente con el expresidente al respecto de este tema, y me negó en forma categórica cualquier episodio de violencia física. Evidentemente en el fragor de esa discusión la señora Yáñez decidió escribirle a María Cantero, de la cual no era amiga para contarle que había tenido una discusión, en una forma de desahogo personal”, destacó el letrado en una entrevista a Clarín. El juez de la causa, Julián Ercolini, consultó a Yáñez si era su voluntad realizar algún tipo de denuncia penal al respecto, pero la ex primera dama negó en proseguir con la acusación.

por R.N.