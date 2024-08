Polémico: Santiago Caputo apuñaló el libro de Marcos Peña

Santiago Caputo, el principal asesor del presidente Javier Milei y a quien él llama “Ministro del Pensamiento” semana a semana suma escenas que van creando relatos sobre un personaje polémico que corre los límites de las buenas formas de la política. En persona, todos aquellos que lo tratan dicen que es una persona amable, inteligente y de modos correctos, pero en las redes sociales sus movimientos se asemejan a los de un troll violento y provocador que expresa los sentimientos más desprejuiciados del Gobierno. Una suerte de convivencia entre dos personalidades, como en la película “El Club de la Pelea” donde estaba El Narrador, interpretado por Edward Norton y su alter ego violento Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt. A Caputo le gusta jugar con esa idea.

La última escena que filtró el provocador asesor es la imagen del libro de Marcos Peña El Arte de Subir (y bajar) la Montaña apuñalado cientos de veces que tiene en una mesa dentro de su despacho en la Casa Rosada. La filtración de la imagen la hizo el propio Caputo desde una de sus cuentas avatar que utiliza para moverse y enviar mensajes en la red social X (ex Twitter).

La imagen fue posteada a las 22.52, minutos después de que el periodista Carlos Pagni, en su programa Odisea Argentina, mencionara que Caputo apuñala el libro de Peña. Esta escena no es nueva para quienes suelen visitar a Caputo en su despacho, porque el libro está a la vista de todos y cada visitante es agasajado con la representación teatral del cuchillazo. Alguno que otro visitante también se sumó con una o dos puñaladas.

El arma que utiliza Caputo.

El instrumento que utiliza Caputo es un cuchillo romano con la inscripción SPQR que viene del latín Senātus Populusque Rōmānus, que significa El Senado y el Pueblo romano, símbolo del imperio romano y que hoy es el emblema de la ciudad de Roma. En el pensamiento del novel asesor presidencial está la idea de que la imagen de Milei debe asemejarse a la de un emperador, porque no tiene estructura política que lo sostenga, por lo que una figura que represente grandeza debería servir para sostener la gobernabilidad.

Peña, enemigo de Santiago Caputo.

El encono de Santiago Caputo con Marcos Peña se remonta a 2015 cuando el asesor de Milei tenía 30 años y había hecho publicaciones en Twitter contra Mauricio Macri por la moderación que había tenido de su discurso luego de ganar la elección. Caputo, desde su entonces usuario @thehairness (hoy ya cerrado) había hecho críticas al entonces presidente electo. A Marcos Peña le dijeron que esa cuenta pertenecía a Caputo, que por esos tiempos trabajaba con Jaime Durán Barba, el principal asesor de Macri, y le pidió que lo controlara.

Hoy, 9 años después, Santiago Caputo no esconde su desprecio por Marcos Peña, no le habla, no discute, pero sí destruye su libro, como metáfora de rechazo a sus ideas.